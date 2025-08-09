Mr. Aidan tiene una prueba de fuego en el turf local

Sin dudas que el adversario más exigente que tendrá en la milla será el experimentado Standartd. El pupilo de César Assad, que tendrá en su montura a José Alfredo Vizcarra, hará su estreno en la pista del hipódromo tucumano, escenario en el que entrena desde principios de este año, cuando fue adquirido por la caballeriza “Piedra Grande” en Buenos Aires. Desde que está en el NOA, el hijo de Manipulator corrió tres veces en Santiago del Estero, obteniendo un triunfo y dos segundos puestos. Su última actuación fue el 25 de julio, cuando escoltó desde medio cuerpo a He’s A Rockstar, en 2’5”3/5 para los 2.000 metros del clásico “Madre de Ciudades”. Antes había llegado a 3/4 cuerpo de Remanente, en el tiempo de 1’39”1/5 para los 1.600 metros. Un dato: en ambas pruebas fue protagonista desde que se abrieron las gateras.