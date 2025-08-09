Mr. Aidan tiene una prueba de fuego en el turf local

Viene de obtener dos triunfos consecutivos, pero sin dudas este será el examen más exigente que deberá rendir antes de competir el próximo 24 de septiembre en la Carrera de las Estrellas para los ejemplares adultos. Mr. Aidan tendrá una prueba en los 1.600 metros del clásico “83° Aniversario del Hipódromo de Tucumán”, el cotejo más importante de la reunión que se llevará a cabo en el circo hípico local.
El descendiente de Violence llega en su mejor momento y lo demostró con sus dos contundentes victorias conseguidas en el mes de julio, luego de regresar de Buenos Aires. El domingo 13 derrotó por cuatro cuerpos al santiagueño Speedy Endor, en el notable registro de 1’24”1/5 para las 14 cuadras sobre pista barrosa. Luego, el viernes 25 fue a competir en Santiago del Estero, donde venció por 2 1/2 largos a Malo De Película, en 1’32”4/5 para los 1.500 metros.
El zaino del stud “Pilar del Sol”, que cuenta con la preparación de Luis Brito, tiene como gran objetivo intentar ganar por segundo año consecutivo la Carrera de las Estrellas que auspicia la Fundación Equina Argentina.
Sin dudas que el adversario más exigente que tendrá en la milla será el experimentado Standartd. El pupilo de César Assad, que tendrá en su montura a José Alfredo Vizcarra, hará su estreno en la pista del hipódromo tucumano, escenario en el que entrena desde principios de este año, cuando fue adquirido por la caballeriza “Piedra Grande” en Buenos Aires. Desde que está en el NOA, el hijo de Manipulator corrió tres veces en Santiago del Estero, obteniendo un triunfo y dos segundos puestos. Su última actuación fue el 25 de julio, cuando escoltó desde medio cuerpo a He’s A Rockstar, en 2’5”3/5 para los 2.000 metros del clásico “Madre de Ciudades”. Antes había llegado a 3/4 cuerpo de Remanente, en el tiempo de 1’39”1/5 para los 1.600 metros. Un dato: en ambas pruebas fue protagonista desde que se abrieron las gateras.
La yegua Latan Craf, el ascendente Golden Warrior y el santiagueño Roberts Hit son otros nombres para tener en cuenta en el clásico, donde los ejemplares que cumplan un buen papel sacarán pasaje directo para las principales competencias del 24 de septiembre.