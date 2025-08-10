Mi Auto Ya evoluciona. Ahora también ofrece autos Renault 0 Km

Su presencia sobre la Avenida Mate de Luna nunca pasó desapercibida. Con una infraestructura muy competitiva, donde la comodidad del cliente estaba claramente en el centro de la escena, ponía muy alta la vara en la plaza local levantando una promesa de valor por demás atractiva: “un mundo de servicios”. Se trata de Mi Auto Ya, la concesionaria de autos usados que inició actividades a comienzos del 2024. Un amplio y calificado stock de autos usados, una locación muy confortable con estacionamiento propio y oficinas de atención climatizadas, un sistema de atención al cliente ágil y moderno y el respaldo de una estructura de peritaje profesionalizado para los vehículos, eran y siguen siendo los factores clave de su estrategia comercial. Además de contar con un sitio web ( www.miautoya.net.ar ) donde los clientes pueden consultar la oferta completa de autos, actualizada al instante.
Apenas transcurrido su primer año de vida, Mi Auto Ya consolida su crecimiento dando un paso de alto valor estratégico: suma a su oferta comercial vehículos Renault 0km y lo hace con todo el respaldo que una decisión tan importante amerita, el de Ruiz Automotores, la concesionaria oficial Renault de Tucumán. Dicho de otra manera, Mi Auto Ya pasa a ser otro punto de venta oficial Renault con todo lo que eso significa.
“Esta decisión es un paso más en la evolución de dos marcas que pertenecen al mismo grupo empresario, Grupo Ruiz”, afirma Diego Solórzano, Gerente General de Ruiz Automotores. Luego agrega: “es el resultado de un proceso que, podríamos afirmar, se inició el mismo día del lanzamiento de Mi Auto Ya. El modelo de gestión aplicado pertenece a Ruiz Automotores, el cual, además, ha sido forjado bajo la cultura Renault, una marca de primera línea internacional. El muy buen posicionamiento que hemos logrado en un año de trabajo se apoya en varios factores que surgen de ese modelo de gestión: un stock muy variado y principalmente muy calificado de autos que están en excelente estado, una atención profesional y realmente personalizada y un soporte técnico con mecánicos de primer nivel. Hoy, damos un paso más y muy valioso en ese proceso incorporando autos Renault 0km en Mi Auto Ya, con todas las garantías Renault.”
En el mundo de los negocios siempre se ha ponderado la importancia de sinergizar, de sumar y complementar aptitudes entre dos o más actores. Sinergizar procesos, recursos, capacidades. En definitiva, sinergizar fortalezas. En tal sentido, éste parece ser un caso realmente emblemático. Así lo expresa Marcelo Ruiz, Presidente de Ruiz Automotores s.a. y Director de Grupo Ruiz: “este nuevo paso que estamos dando nos permite afirmar que en este momento, en Tucumán, no existe una concesionaria LOCAL que tenga la oferta de productos y servicios, como así también la profesionalización del servicio de pre y post venta, como Mi Auto Ya. Durante el primer año de actividad logramos un reconocimiento muy importante de parte del público. Lo advertimos en cada consulta, en cada venta. El cliente de Mi Auto Ya valora mucho toda la experiencia, desde que inicia el contacto, recorre y analiza todas las opciones, hasta que elige su próximo auto. El servicio es muy personalizado. Ahora vamos por más incorporando una marca de nivel internacional como Renault, con todas las garantías oficiales. Esto equivale a decir que quien compra un Renault 0km en Mi Auto Ya lo hace en idénticas condiciones de precio, calidad, garantías y procesos que en cualquier otro punto de venta de Renault Argentina. Indudablemente, un diferencial difícil de igualar”.
En una actividad tan competitiva como la venta de automóviles, construir atributos diferenciadores es, sin dudas, un factor clave de éxito. Todo indica que Mi Auto Ya va en esa dirección, esta vez superándose a sí misma. Si bien es factible encontrar autos 0km en algunas concesionarias de autos usados, no es tan usual que sea con respaldo y garantía oficial de la marca en cuestión. “Es nuestra manera de trabajar, así encaramos todos nuestros proyectos”, asegura Marcelo Ruiz. Luego refuerza la idea diciendo: “la clave es centrarnos en las necesidades de nuestros clientes, ofrecerles más y mejores opciones todos los días. Teniendo claro esto, enfocamos todos nuestros recursos y procesos en esa dirección asumiendo los tiempos y las etapas que cada desafío demanda, pero sabiendo que el objetivo final es honrar la necesidad de nuestro cliente”.
La novedad es un hecho concreto: en Mi Auto Ya, tucumanos y tucumanas ya pueden comprar, además de autos usados, todos los modelos 0km de la línea Renault en idénticas condiciones que cualquier otro punto de venta de la marca francesa. Un hecho por demás auspicioso que jerarquiza la oferta en una ciudad y una provincia ávida de calidad de servicio en todos los aspectos de su vida cotidiana.
Mi Auto Ya. Datos de utilidad
- Dirección: Avenida Mate de Luna 1934, esquina Matienzo.
- Estacionamiento propio. Ingreso por calle Matienzo.
- Horarios de atención: lunes a viernes de 9 a 20 h. Sábados, de 9 a 13 h.
- Web: www.miautoya.net.ar
- Teléfono: 381 218-4806