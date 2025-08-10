Mi Auto Ya evoluciona. Ahora también ofrece autos Renault 0 Km

En el mundo de los negocios siempre se ha ponderado la importancia de sinergizar, de sumar y complementar aptitudes entre dos o más actores. Sinergizar procesos, recursos, capacidades. En definitiva, sinergizar fortalezas. En tal sentido, éste parece ser un caso realmente emblemático. Así lo expresa Marcelo Ruiz, Presidente de Ruiz Automotores s.a. y Director de Grupo Ruiz: “este nuevo paso que estamos dando nos permite afirmar que en este momento, en Tucumán, no existe una concesionaria LOCAL que tenga la oferta de productos y servicios, como así también la profesionalización del servicio de pre y post venta, como Mi Auto Ya. Durante el primer año de actividad logramos un reconocimiento muy importante de parte del público. Lo advertimos en cada consulta, en cada venta. El cliente de Mi Auto Ya valora mucho toda la experiencia, desde que inicia el contacto, recorre y analiza todas las opciones, hasta que elige su próximo auto. El servicio es muy personalizado. Ahora vamos por más incorporando una marca de nivel internacional como Renault, con todas las garantías oficiales. Esto equivale a decir que quien compra un Renault 0km en Mi Auto Ya lo hace en idénticas condiciones de precio, calidad, garantías y procesos que en cualquier otro punto de venta de Renault Argentina. Indudablemente, un diferencial difícil de igualar”.