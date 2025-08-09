¿Por qué deberías guardar la cáscara de palta?: conocé sus usos ocultos

Las recientes investigaciones del Instituto Politécnico Nacional de México revelaron que la cáscara de palta no es un simple descartable sino un escudo para la salud del corazón, nuestra piel, para cuidar nuestras plantas e incluso ahuyentar plagas. Esto se debe a los compuestos bioactivos identificados por en la misma, como epicatequina y ácido clorogénico, responsables de sus propiedades antioxidantes y antimicrobianas, comparables a las del té verde y el cacao y que tienen múltiples beneficios.