 ¿Por qué deberías guardar la cáscara de palta?: conocé sus usos ocultos
¿Por qué deberías guardar la cáscara de palta?: conocé sus usos ocultos

La cáscara de la palta es considerada por muchos como un deshecho, pero sus múltiples bondades están lejos de serlo.

Los poderosos usos ocultos de la palta.
Hace 4 Hs

Antes de que la cáscara de la palta vaya a parar a los deshechos de la cocina, deberíamos saber que en nuestras manos se encuentra un ingrediente único, de bondades que van más allá de la simple protección del fruto. Un estudio reveló la importancia preservar este virtuoso componente.

¿Qué le pasa al cuerpo si como una palta por día?

¿Qué le pasa al cuerpo si como una palta por día?

Las recientes investigaciones del Instituto Politécnico Nacional de México revelaron que la cáscara de palta no es un simple descartable sino un escudo para la salud del corazón, nuestra piel, para cuidar nuestras plantas e incluso ahuyentar plagas. Esto se debe a los compuestos bioactivos identificados por en la misma, como epicatequina y ácido clorogénico, responsables de sus propiedades antioxidantes y antimicrobianas, comparables a las del té verde y el cacao y que tienen múltiples beneficios.

Las múltiples bondades de la cáscara de palta

Cuidar el corazón

El ácido clorogénico presente en la cáscara puede proteger el sistema cardiovascular y cerebral, mientras que ayuda a prevenir la obesidad, según indicó el análisis químico del último estudio. A su vez su alta concentración de potasio resultan beneficiosas tanto para el organismo humano y vegetal, colaborando en la regulación de la presión arterial, la función muscular y favoreciendo la floración y el desarrollo de frutos.

Un exfoliante ideal

Y la piel también se ve beneficiada con la cáscara de palta. La presencia de flavonoides y fibras ofrecen propiedades hidratantes a este órgano, siendo la materia prima de toda la industria cosmética. Su textura rugosa puede hacer a la cáscara de la palta un eficaz exfoliante natural. Por su parte en la industria alimentaria puede usarse como conservante natural, inhibiendo bacterias como  Listeria innocua, Escherichia coli y Leuconostoc mesenteroides.

Un jardín libre de plagas  

Los expertos indican que la cáscara de palta es un método de fertilización eficiente. El estudio, citado por Infobae, indica que su elevado contenido de potasio estimula el desarrollo radicular, la floración y la producción de frutos, siendo fundamental en los procesos fisiológicos de las plantas. Al descomponerse, la cáscara crea condiciones favorables para la proliferación de microorganismos benéficos, lo cual mejora la estructura del suelo, incrementa la retención de agua y optimiza la permeabilidad al aire.

El abono seco se prepara limpiando, secando y triturando las cáscaras hasta lograr un polvo fino que se mezcla fácilmente con la tierra. Este formato preserva los nutrientes y requiere menos material para obtener el efecto buscado.

Mientras que el té de esta corteza se obtiene hirviendo restos durante quince minutos, dejando enfriar y colando la infusión. Antes de su uso como fertilizante líquido, hay que diluir una parte de té por diez de agua, obteniendo así un producto apto para la nutrición vegetal continua.

Otros usos de lo que podríamos desechar

Otra parte que debemos reservar es la semilla de la palta ya que funciona como un poderoso repelente ecológico. Gracias a sus compuestos aromáticos y taninos, es capaz de disuadir plagas agrícolas y domésticas, proporcionando protección natural y disminuyendo la dependencia de sustancias químicas. Los taninos en particular aportan amargor, lo que aleja a los insectos sin eliminarlos, preservando el equilibrio ecológico.

Quedó demostrado que puede eliminar hormigas, pulgones, larvas de mariposa, mosca blanca y araña roja. Su preparación consiste en rallar la semilla aportando un refuerzo de taninos, y hervirlo durante quince minutos. Tras colar el líquido, puede aplicarse mediante atomizador en zonas afectadas.

