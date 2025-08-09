 Mercado de vehículos usados: julio, el mejor mes de lo que va del año en comercialización
Mercado de vehículos usados: julio, el mejor mes de lo que va del año en comercialización
De acuerdo con los datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), julio se constituyó en el mejor mes en lo que va del año: se comercializaron 179.363 vehículos usados, un 2,34% menos que en igual mes de 2024 (183.668 unidades).

Si lo comparamos con junio (143.191 unidades), la suba llega al 25,26%. En el período enero-julio 2025 se vendieron 1.097.767 unidades, un aumento del 18,93% con respecto a igual período de 2024 (923.066 vehículos).

La cámara detalló que julio volvió a mostrar que el Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. Se comercializaron 10.228 unidades en todo el territorio nacional. 

“Pese a la pequeña baja en la venta de autos usados registrada el mes pasado, julio representó el mejor mes de lo va del año”, mencionó Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor.

