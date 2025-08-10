Así son los sueldos de los empleados de Apple en Estados Unidos

Respecto a inteligencia artificial y machine learning, el panorama salarial también es atractivo: un especialista puede ganar entre 126.880 y 329.600 dólares, mientras que un ingeniero en esta área inicia en 143.100 y puede alcanzar los 312.200 dólares. Estas cifras reflejan la escasez de talento y la importancia creciente de estos perfiles en la estrategia de productos de Apple.