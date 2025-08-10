Así son los sueldos de los empleados de Apple en Estados Unidos

Apple presentó ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos los sueldos base de sus empleados en áreas clave. Se trata de cifras anuales que no incluyen bonificaciones, acciones ni otros incentivos que suelen complementar los paquetes salariales en empresas de esta envergadura.
El informe, al que tuvo acceso Business Insider, abarca desde ingenieros hasta diseñadores y especialistas en inteligencia artificial. Los salarios van desde aproximadamente 94 mil dólares anuales y llegan a rozar los 470 mil, según el rol, la experiencia y el área de desempeño.
Aunque estas cifras no incluyen extras, permiten vislumbrar la estructura salarial de una de las compañías más poderosas del mundo. En Silicon Valley y otras plazas fuertes de la industria tecnológica, estos datos llaman la atención: conocer lo que paga Apple sirve también para tener una referencia de lo que sus competidores podrían ofrecer.
Cuánto cobran los empleados de Apple en Estados Unidos
Los cargos vinculados a la ingeniería están entre los mejor remunerados. Algunos ejemplos destacados de rangos salariales base son:
- Ingeniería de implementación de CPU: entre 103.164 y 264.200 dólares anuales.
- Ingeniería para testeo de diseño: desde 131.352 hasta 293.800 dólares.
- Verificación de diseño: entre 103.164 y 312.200 dólares.
- Ingeniería electrónica: arranca en 108.160 y llega a 264.200 dólares.
- Gestión de proyectos técnicos: va de 105.550 a 301.400 dólares.
- Front-End Engineering: entre 125.694 y 312.200 dólares.
- Desarrollo de hardware: de 124.942 a 293.800 dólares.
- Sistemas de hardware: escala de 125.495 hasta 378.700 dólares.
- Calidad en manufactura: entre 142.293 y 227.600 dólares.
- Diseño de módulos: desde 108.796 hasta 329.600 dólares.
- Diseño físico: entre 101.982 y 341.200 dólares.
- Servicios de producción: puede alcanzar los 293.800 dólares.
- Validación de sistemas inalámbricos: arranca en 126.672 y llega a 312.200 dólares.
En el área de ciencia de datos, los sueldos base oscilan entre 105.550 y 322.400 dólares anuales. Este perfil se volvió clave en los últimos años, ya que el manejo inteligente de datos pasó de ser un valor agregado a un pilar central del negocio.
Respecto a inteligencia artificial y machine learning, el panorama salarial también es atractivo: un especialista puede ganar entre 126.880 y 329.600 dólares, mientras que un ingeniero en esta área inicia en 143.100 y puede alcanzar los 312.200 dólares. Estas cifras reflejan la escasez de talento y la importancia creciente de estos perfiles en la estrategia de productos de Apple.
Desarrollo de software: salarios que sorprenden
Los sueldos más altos se encuentran en el desarrollo de software. El puesto mejor pago en este segmento, Human Interface Designer, cuenta con un rango salarial entre 135.400 y 468.500 dólares anuales. Otros cargos destacados incluyen:
Desarrollo de software para AR/VR: entre 129.805 y 312.200 dólares.
- Ingeniería de aplicaciones de software: de 132.267 a 378.700 dólares.
- Ingeniería de datos: entre 135.400 y 329.600 dólares.
- Gestión de aplicaciones de software: va de 171.400 a 378.700 dólares.
- Sistemas de software: de 126.880 a 329.600 dólares.
Estos datos confirman una tendencia conocida en el sector tecnológico: los perfiles vinculados al diseño de experiencia, inteligencia artificial y software de alto impacto suelen ser los más buscados y mejor remunerados. Sin embargo, acceder a estas posiciones requiere años de formación, experiencia en proyectos complejos y procesos de selección exigentes y prolongados.