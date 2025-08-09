Teatro: la frustración atraviesa a Beto tanto como a todo el mundo

“Para perder el miedo a escribir”: un taller intensivo de dramaturgia con un especialista en textos clásicos

Hoy, entre las 10 y las 13 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), Emiliano Dionisi dictará el taller intensivo de dramaturgia “El tejido gramático”. “Es para perder el miedo a escribir, porque nos adentramos en la estructura, compartimos cosas técnicas sobre el funcionamiento y debatimos sobre lo que significa generar un hecho teatral hoy. Es un hecho político fascinante y revolucionario que nos juntemos todos a la misma hora en un mismo lugar y apaguemos los celulares para que alguien nos cuente una historia y nos emocionemos todos al mismo tiempo. Encontrar puntos de encuentro en este ritual milenario me parece fascinante y absolutamente necesario, donde, sentados uno al lado del otro, hacemos silencio que rompemos con pequeñas expresiones que nos salen del alma”, adelanta. El dictante es egresado de la diplomatura en Dramaturgia del Centro Cultural Paco Urondo de la Universidad de Filosofía y Letras de la UBA. “Es una carrera fantástica, maravillosa, pública, gratuita. Si hubiese tenido que pagar esos maestros, no los hubiese podido hacer jamás. Me enriquecí un montón, no solo de los docentes sino de mi camada, con gente de todo el país con poéticas muy distintas, en una experiencia que me marcó”, destaca.



