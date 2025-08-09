Teatro: “Los besos del lago” llega a La Sodería

Sandra está en Alemania para presentar un libro sobre la fotonovela. En las noches frías en el hotel donde se hospeda, los recuerdos se van desgranando, lo que la hacen resignificar su existencia junto a un entrevistador con preguntas sobre la existencia y los modos de vinculación con la realidad. “Los besos del lago” es la obra escrita y dirigida por Alberto Moreno que llegará desde Catamarca esta noche, a las 22, a La Sodería (Juan Posse 1.141), con las actuaciones de María Pessacq, Ignacio Haber Ahumada y Gualter Lou.