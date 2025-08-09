Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Folclore: segunda edición del Chacopaluza
Esta noche, desde las 21 y en el club All Boys (San Lorenzo 1.208) tendrá lugar el segundo festival temático sobre la cultura criolla argentina Chacopaluza, con la participación de Las 4 Cuerdas, Carperos, Facundo Chasampi, Los Umbides, Vicky Fernández, Labio Morao (foto) y Alma Violín.
En el circuito de peñas, La Casa de Yamil (España 153) anuncia a Gabriel Sánchez, Los Serenateños y Carperos; El Cardón (Las Heras 50), a Bruno Resino con Miguel Agüero; El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre), a Tres al Toque, Benjamín Zamorano, Poly Argañaráz y Melina Cabocota; y La Escondida (Miguel Lillo 234), a Los Cantores del Alba, Esteban Maciel, Facundo Misenti, El Ocaso y La Trinca. En tanto, en La Casa de la Cultura de Tafí Viejo (avenida Alem 755) se presentará Sergio Hondo Guerrero desde las 21 con “Círculo pueblar”, con tributos a Kike Rearte, Daniel Ledda, Omar Vergara, Javier Bollea, René Sotelo y Chichí Costello.
Fundación Pro Cultura: concierto de música de cámara en el Alberdi
“Nuestros músicos en concierto” es la propuesta de artistas solidarios a beneficio de la Fundación Pro Cultura Tucumán, que tendrá lugar a las 21 en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), con composiciones de música de cámara. Participarán Roxana Civallero y Hadda Ibarra (en oboe y piano) con obras Francis Poulenc; Graciela Pérez Elena y Mauricio Guzmán (piano a cuatro manos), con piezas de Maurice Ravel y Ástor Piazzolla; y Gustavo Ahualli -el cantante autor de la iniciativa, radicado en Estados Unidos- junto a Celina Lis (barítono y piano) y repertorio de Gabriel Fauré, Jules Massenet, Héctor Berlioz y Hann, entre otros.
Jazz y blues: propuestas con entrada libre
Tres propuestas de jazz y blues con entrada libre y gratuita sonarán esta noche, en sendos espacios. En el bar Irlanda (Catamarca 380), desde las 21.30 se realizará un festival organizado por Huguis López con las actuaciones en vivo y en forma sucesiva de Blusvalía, Amani y Los Broders, Bad Snikers, Malditas Ratas y Los Peces Gordos. El mal tiempo obligó a reprogramar para esta noche el recital de jazz de Contrabando Trío (Gabriel Isa, Juan Quinteros y José Lázzara) en la terraza de Mancora Cervecería (Congreso 176) a partir de las 22.30. A la misma hora, en El Bajón de Yaggi (General Paz 1.208) estará Black Soul, la banda de Diego Delgado, Alejandro Heredia y Gerardo Brizuela.
Centro Virla: “Encuentro” con la música y la poesía
En el marco de las actividades por el Mes del Abogado, hoy desde las 22 el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) será escenario del recital poético musical “Encuentro”, que reunirá a Jorge Soraire (foto), Noralia Villafañe, Julián Morel, Julio Cossio y Santiago Cornet, acompañados por Francis Moreno y Víctor Juárez. Cecilia Pizzicanella Blassi sumará su sensibilidad literaria con sus escritos.
Música sacra: Opus Lírica estará en la parroquia de Fátima
Un concierto sacro sinfónico coral tendrá lugar esta noche, desde las 21, en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima (Muñecas 1.570), protagonizado por las formaciones Ad Cantus, Sine Nomine y músicos clásicos, con los solistas de Opus Producciones Líricas Lucía Jatib, María José Brun y Rita Di Vece, con la dirección vocal de Miriam Gómez y general de Diego Guzman. Se interpretarán obras de Giovanni Pergolesi, Anton Diabelli y José Ángel Lamas.
Rock y pop: festivales y recitales en distintos espacios
A las 15 comenzará en Monteros el festival gratuito Estación & Rock, en la exestación ferrocarril de esa localidad, con las actuaciones de Skaraway (foto), Valor, Pandemia y Manso Criminal. En la capital, desde las 21.45, la banda Tríada (Marcelo Escala, Eduardo Risso y Gustavo Valdez) estará en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575) con un tributo a clásicos argentinos e internacionales. En Cambrula (Santiago del Estero 1.344) Luis Gómez Salas tendrá como invitado desde las 22.30 a Tony Molteni en el ciclo Piano Bar. Sipeganboys y Frecuencia Mod llegarán a Sr. Montero (Virgen de la Merced 611); y en Boris Restó (San Juan 1.131) la música será proporcionada por el Dj Manu Zer.
Tango y boleros: milongas con clases y exhibiciones
A las 20 abre las puertas El Círculo del Magisterio (Las Heras 25) para una nueva fecha de Tango+Brownie potenciado con la presencia de Sonia Olmos y Charly Ledesma en una clase especial de “Técnica sacadas y barridas”, seguida de la música de las Tdj’s Ame y Tachi Ponce. La Milonga AbraSados invita a bailar el 2x4 descde las 22.30 en la Sociedad Francesa (San Juan 751). con la Tdj salteña Fer Aguirre, exhibiciones de Cecilia Acosta y Levan Gomelauri y el grupo El Enrosque, creado y dirigido por Delia Agüero y Carlos López, con Noe Cobos, María José Juárez, Verónica Toledo y Sergio Mamaní. Por aparte, Los Nostálgicos -Julio Torres y Jorge Molina- harán “Canciones sin tiempo” desde las 21 en el Hotel del Jardín (Laprida 463), con María Luz Molina y Antonio Hernaez de invitados.
Propuestas de elencos tucumanos
Juancito y Moni van todos los días a la plaza a jugar y compartir historias divertidas que recuerdan con mucha alegría. Cada vez que se encuentran, disfrutan de sus juguetes y de contar cuentos que dejan enseñanzas para sus vidas con un mensaje educativo que promueve las buenas costumbres y actitudes como no levantar cosas ajenas, ser constantes para lograr objetivos, no discriminar a las personas y no hacer burla.
Este es el argumento de “Juguemos a los cuentos con Juancito y Moni”, el infantil escrito y dirigido por Lucas Lam que se estrenará a las 18 en el centro cultural independiente El Nido (San Luis 559), con las actuaciones de Mónica Laméndula y Juan Aráoz.
Para el público adulto, la oferta es mayor. Con dirección de Jorge Gutiérrez, el Teatro Estable de la Provincia recrea la obra de Peter Weiss “Marat-Sade”, a las 21 y en la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural (San Martín 251), en la confrontación de los ideales de la Revolución Francesa y la posterior represión a sus líderes, en un espectáculo entre la razón y locura y el arte y la censura. El elenco está conformado por Facundo Vega Ancheta, Ignacio Hael, Huerto Rojas Paz, Alejandra Páez Salas, Emilia Guerra y Araceli García, entre otros.
A la misma hora, en La Veleta Cultural (Crisóstomo Álvarez 124) se repondrá “Crujiente de mortadela” con las actuaciones de Federico Cerisola y Pablo Vera, dirigidos por Cesar G. Domínguez, en una creación que aborda la realidad desde un planteo crudo y directo.
Otra opción a las 21 es la muestra del taller “Actuar. Una experiencia posible”, conducido por Natalia Yapura y Víctor Hugo Cortés, en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), con las escenas a cargo de Enzo Campero, Anna Montenegro, Victoria Lio Grimaldi, Jime Coronel, Alejandra Jurao, Vanina Carbone, Key Prado, Verónica Sandruss, Pablo Olivieri, Celia Valenzuela, Larisa Gavriloff, Enrique Pérez Antich y Víctor Hugo Marcial.
A las 21.30, se despide “Los trapos sucios de Adán y Eva” en el Espacio Cultural La Paloma (Santiago del Estero 1.352); el texto Darío Basualdo e interpretado por Alberto Fortini y Silvia Gianfrancisco, permite que el público defina el futuro de una pareja adulta, bajo la dirección de Benjamín Tannuré Godward.