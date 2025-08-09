Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Tango y boleros: milongas con clases y exhibiciones

A las 20 abre las puertas El Círculo del Magisterio (Las Heras 25) para una nueva fecha de Tango+Brownie potenciado con la presencia de Sonia Olmos y Charly Ledesma en una clase especial de “Técnica sacadas y barridas”, seguida de la música de las Tdj’s Ame y Tachi Ponce. La Milonga AbraSados invita a bailar el 2x4 descde las 22.30 en la Sociedad Francesa (San Juan 751). con la Tdj salteña Fer Aguirre, exhibiciones de Cecilia Acosta y Levan Gomelauri y el grupo El Enrosque, creado y dirigido por Delia Agüero y Carlos López, con Noe Cobos, María José Juárez, Verónica Toledo y Sergio Mamaní. Por aparte, Los Nostálgicos -Julio Torres y Jorge Molina- harán “Canciones sin tiempo” desde las 21 en el Hotel del Jardín (Laprida 463), con María Luz Molina y Antonio Hernaez de invitados.