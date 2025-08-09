 Cartas de lectores: San Cayetano
Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: San Cayetano
Hace 4 Hs

Este año participamos menos de la procesión de San Cayetano de los 7 de agosto. Quizás muchos se espantaron por los lúgubres pronósticos del tiempo, de torrenciales lluvias e intenso frío. Pero como Dios es padrino de los “Sanca” nos dio una manito: cuando empezamos a caminar, apenas una suave garúa; y al finalizar se largó un chaparrón para que regresemos pronto a nuestros hogares. Cuento mi experiencia para que se enteren los que no fueron y se perdieron esta fiesta popular que ansiosamente año tras año esperamos. Se vieron adultos mayores; estuvimos casi todos los que quedamos en pie, sobreviviendo y soportando las atrocidades criminales y el mal trato que recibimos a diario los jubilados y el pueblo trabajador. Vi promesantes suplicar de rodillas por un trabajo digno; y a otros, rogar a San Cayetano para no perder el que tienen. Los invito a que recemos esta oración: “¡Oh, glorioso San Cayetano! Aclamado por todas la naciones; padre de la providencia porque con portentosos milagros socorres a cuantos te invocan con fe en sus necesidades. Te suplico me obtengas del Señor oportuno Socorro en las angustias presentes y sea ello prueba de la bienaventuranza eterna. Amén”.

Francisco Amable Díaz

franciscoamablediaz@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Lo que tenés que saber antes de usar ChatGPT (o cualquier inteligencia artificial)
1

Lo que tenés que saber antes de usar ChatGPT (o cualquier inteligencia artificial)

Cuáles son los trabajos más infelices y cómo afectan la salud mental
2

Cuáles son los trabajos más infelices y cómo afectan la salud mental

Estrés y noches en vela: qué impide que millones de argentinos duerman tranquilos
3

Estrés y noches en vela: qué impide que millones de argentinos duerman tranquilos

Campaña polémica: por qué American Eagle y Sydney Sweeney desataron el debate
4

Campaña polémica: por qué American Eagle y Sydney Sweeney desataron el debate

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
5

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

La Yunta celebra sus 25 años de folclore volviendo a lo tradicional
6

La Yunta celebra sus 25 años de folclore volviendo a lo tradicional

Más Noticias
Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos

Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto

Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?

Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?"

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos

Comentarios