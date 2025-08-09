Cartas de lectores: El ramal ferroviario C-21

El Ferrocarril Buenos Aires y Rosario extensión a Tucumán, también conocido como Ferrocarril Central Argentino o General Bartolomé Mitre, de trocha ancha, quedó en “punta de rieles” en San Miguel de Tucumán el 6 de febrero de 1891. Esta línea ferroviaria, conocida como “la diagonal de hierro” en poco tiempo había ganado prestigio en sus servicios, y en velocidad y puntualidad y eran muy requeridos por la población. Los viajeros que venían de Buenos Aires y deseaban seguir viaje a Salta y Jujuy, y al llegar a Tucumán se veían impedidos de proseguir sus viajes al Norte, encontraron solución con este ferrocarril, que celebró convenio con el Ferrocarril Central Norte Argentino (Estado Argentino) para empalmar ambas líneas. El 26 de agosto de 1904, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán autorizó a construir dentro del municipio una línea férrea de empalme del Mitre con el Central Norte, cruzando en su trayecto la prolongación al Norte de la calle Marco Avellaneda y otra calle sin nombre que desemboca en el camino de Cebil Redondo, dos puentes metálicos con un ancho de 12 metros para ambos. El empalme de ambas líneas se originaba en el kilómetro 801, del Empalme Centenario (Villa Urquiza), altura avenida Líbano y Paraguay, y cuya nomenclatura identifica al Ramal C 21, y tiene un corto recorrido de 1.738 metros de longitud que ingresa a la actual Estación del Ferrocarril Mitre, ocupando el andén N° 1. En la playa de clasificación se construyeron dos pequeños desvíos donde los trenes del F.C.C.N.A. abastecían de combustible a las calderas de la usina de electricidad “Sarmiento”, y a la cervecería para el transporte de cerveza y productos para su elaboración. Asimismo, al lado del denominado “Puente de los suspiros” atendía los servicios de un aserradero ya desaparecido. La construcción del Ramal C 21 permitió la circulación de los trenes de pasajeros “El Panamericano” rumbo al Norte, que hacía combinación con el tren “Estrella del Norte”. Hoy las autoridades tienen la oportunidad de recuperar este ramal, haciendo circular trenes de pasajeros a Tafí Viejo y a las provincias del Noroeste.