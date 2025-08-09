Un plan para transformar la cultura vial tucumana

De la reunión participaron el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur; el secretario de Transporte, Vicente Nicastro; Sebastián Granelli, referente del Ministerio de Educación, y Dive Mohamed, directora general de Gestión Sanitaria del Siprosa. Del otro lado estuvieron representantes de Meta Tucumán, de la Fundación León, de la Fundación Ibatín, de Meta Bici, de Ciudadanía Positiva, de la Cámara de Productores de Seguros, de la Asociación de Magistrados de Tucumán, de Acara (que nuclea a los concesionarios de autos) y de empresas que venden motos.