 La exportación de productos agroindustriales creció un 4,5%
La exportación de productos agroindustriales creció un 4,5%

El aumento se dio durante el primer semestre del año, en comparación con igual período de 2024. Ingresaron U$S 23.290 millones.

Durante el primer semestre de 2025, las exportaciones de productos agroindustriales crecieron un 4,5% en volumen, respecto del mismo período de 2024, alcanzando las 54,4 millones de toneladas, por un monto de U$S 23.290 millones. Así lo difundieron autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Dentro de los principales 15 complejos de exportación (productos primarios y sus productos derivados) que representaron el 97% del total vendido por la Argentina, se destacan los crecimientos de arroz (109%); maní (55%); forestoindustria (36%); trigo (29%); girasol (27%) y limón (23%). Los que siguen en importancia son: legumbres (9%); frutas de pepita (8%) y la pesca y acuicultura (7%), según información procesada por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. En el caso de los granos de maíz, de cebada y el aceite de soja, los incrementos fueron del 4% en el volumen exportado.

En orden de importancia, los principales destinos de venta de los productos agroindustriales fueron: Vietnam (maíz, soja, trigo, forestoindustria y alimentos para animales), Brasil (trigo, cebada, hortalizas pesadas, frutas de pepita y lácteos), China (soja, sorgo, cebada, bovinos y pesca y acuicultura), Arabia Saudita (maíz, soja, cebada, uva y frutas finas) y Perú (maíz, soja, trigo, frutas de pepita y pesca y acuicultura).

Del universo de productos que ofrece Argentina al mundo, los que presentaron mayores crecimientos fueron: azúcar (145%); girasol en grano (144%); naranja (124%); papel y cartón (122%); bebidas analcohólicas (100%); galletas y productos de panadería (92%); aceite de maní (86%); arvejas (65%) y duraznos (60%), entre otros.

Por otro lado, cabe destacar que Argentina acaba de abrir su Agregaduría Agroindustrial en Vietnam como destino estratégico para diversificar su matriz exportadora.

Asimismo, se recuerda que en lo que va del año, nuestro país logró abrir más de 40 mercados, fruto del trabajo conjunto entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Cancillería. La agroindustria nacional continúa así consolidando su posicionamiento en los mercados internacionales.

