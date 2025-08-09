La exportación de productos agroindustriales creció un 4,5%

Dentro de los principales 15 complejos de exportación (productos primarios y sus productos derivados) que representaron el 97% del total vendido por la Argentina, se destacan los crecimientos de arroz (109%); maní (55%); forestoindustria (36%); trigo (29%); girasol (27%) y limón (23%). Los que siguen en importancia son: legumbres (9%); frutas de pepita (8%) y la pesca y acuicultura (7%), según información procesada por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. En el caso de los granos de maíz, de cebada y el aceite de soja, los incrementos fueron del 4% en el volumen exportado.