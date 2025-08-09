Sugieren aunar esfuerzos para erradicar la quema de caña definitivamente

“La mayor polución son los gases en base al carbono. Si ese ‘trash’ está muy seco al quemarse la caña tiene 12% de humedad y un 20,8% de carbono. Haciendo la relación entre carbono y oxígeno, se halló una cifra final teórica de emisiones con 0,76/t/CO2 por tonelada del material foliar. Esto asumiendo un 100% de incineración”, dijo. Añadió que con ese “trash” más fresco el carbono es de un 46%, con lo cual el valor casi se duplica. “En EEUU se encontró que ese residuo foliar durante la quema despide metano (CH4), más óxido nitroso (NO2) y de azufre (SO2), pero predominan los de carbono. Se obtuvo que la emisión de partículas era de 5,6 gr/Kg/ del ‘trash’ como un valor máximo. Y en Brasil encontraron 3,5 gr/Kg. Aquellos 5,6 gr/Kg y basado en un ‘trash’ de un 10% resultan 0,56 Kg de partículas por tonelada de caña. Entonces una tonelada de caña quemada, con 60 t/caña/ha darían 33,6 Kg/partículas/ha”, dijo.