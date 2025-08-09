Sugieren aunar esfuerzos para erradicar la quema de caña definitivamente

En lo que respecta a las consecuencias de la quema de caña, en particular, el asesor privado Franco Fogliata desarrolló la relación entre la emisión de gases y de partículas nocivas al ambiente y la salud humana, junto a los aportes negativos al “efecto invernadero”.
“La mayor polución son los gases en base al carbono. Si ese ‘trash’ está muy seco al quemarse la caña tiene 12% de humedad y un 20,8% de carbono. Haciendo la relación entre carbono y oxígeno, se halló una cifra final teórica de emisiones con 0,76/t/CO2 por tonelada del material foliar. Esto asumiendo un 100% de incineración”, dijo. Añadió que con ese “trash” más fresco el carbono es de un 46%, con lo cual el valor casi se duplica. “En EEUU se encontró que ese residuo foliar durante la quema despide metano (CH4), más óxido nitroso (NO2) y de azufre (SO2), pero predominan los de carbono. Se obtuvo que la emisión de partículas era de 5,6 gr/Kg/ del ‘trash’ como un valor máximo. Y en Brasil encontraron 3,5 gr/Kg. Aquellos 5,6 gr/Kg y basado en un ‘trash’ de un 10% resultan 0,56 Kg de partículas por tonelada de caña. Entonces una tonelada de caña quemada, con 60 t/caña/ha darían 33,6 Kg/partículas/ha”, dijo.
Pero precisó que la caña quemada en pie tiene el “despunte”, con lo cual el valor se eleva entre un 20% y un 25% de material foliar. “Así las cifras finales se elevan considerablemente, llegando a 1,12 Kg/partículas/ton de caña y por 60 t/caña/ha surgen 67,2 Kg/partículas por hectárea”, dijo.
Agregó que los compuestos químicos que se volatilizan con la quema -según los estudios en EEUU, sobre la base de los gr/Kg/materia seca- fueron: A) CO con 25,48 gr/Kg. B) CO2 con 10,46. C) NO2 con 1,40. D) SO2 con 0,62. E) CH4 (como metano total de varios componentes) con 4,50.
“Todos estos valores nos proporcionan una clara idea sobre la magnitud del problema aquí abordado. Una reciente Carta de Lectores en LA GACETA del 1 de agosto, señaló que durante la zafra 2024 se quemaron unas 54.000 hectáreas de cañaverales y que este año, en julio, ya se habían detectado unos 700 focos de esos incendios. Todo ello realza la necesidad de aunar esfuerzos públicos y privados para dar termino a este absurdo”, puntualizó Fogliata.