Más de un centenar de docentes del interior se capacitaron sobre el flagelo de la quema de caña

A raíz de ello unos 120 docentes del centro de la provincia participaron en Simoca de una jornada de capacitación sobre la temática, organizada por la Escuela Itinerante de Educación Ambiental. El encuentro, que contó con el respaldo del Ministerio de Educación, de la Subsecretaría de Medio Ambiente y la Mesa de Gestión Ambiental (MGA) locales, tuvo como objetivo principal dar herramientas pedagógicas y técnicas para abordar las problemáticas ambientales más urgentes de la provincia, con especial énfasis en la quema de caña de azúcar. La capacitación forma parte de una serie de reuniones que continuarán en diferentes localidades de Tucumán, para consolidar una red de educadores ambientales comprometidos con el desarrollo sustentable de la región.