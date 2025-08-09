Argentina sumó a Brasil al sistema de Certificación Fitosanitaria Electrónica

Durante 2024, el Senasa emitió un total de 44.085 e-Phytos, lo que representó el 40,6% del total de certificados fitosanitarios que acompañaron las exportaciones de productos vegetales. La incorporación de Brasil supone que más del 60% del total de estas certificaciones fitosanitarias serían de manera electrónica simplificando y agilizando la operatoria de comercio exterior.