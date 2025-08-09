Argentina sumó a Brasil al sistema de Certificación Fitosanitaria Electrónica

La Argentina incorporó a Brasil al sistema de Certificación Fitosanitaria Electrónica (ePhyto, por sus siglas en inglés), emitido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para el comercio internacional de productos y subproductos de origen vegetal.
Con la incorporación del vecino país, suman 43 las naciones con las que Argentina ya utiliza la certificación electrónica en sus intercambios de productos vegetales.
Durante 2024, el Senasa emitió un total de 44.085 e-Phytos, lo que representó el 40,6% del total de certificados fitosanitarios que acompañaron las exportaciones de productos vegetales. La incorporación de Brasil supone que más del 60% del total de estas certificaciones fitosanitarias serían de manera electrónica simplificando y agilizando la operatoria de comercio exterior.
Durante 2024, la Argentina exportó a Brasil 5.880.291 toneladas de productos vegetales, que fueron avalados por 27.945 certificados fitosanitarios. A partir de ahora esos certificados se emitirán en formato electrónico.
Entre los principales productos exportados desde la Argentina a Brasil se destacan: granos de trigo, grano de cebada, cebolla fresca, pera fresca y manzana fresca.
La certificación fitosanitaria electrónica favorece el comercio internacional de artículos reglamentados de origen vegetal de manera más ágil, transparente, confiable, digital y sin papel.