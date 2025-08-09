“Hablar de sustentabilidad requiere más que un discurso: implica medirla con claridad”

Consideró clave capturar valor por producir de manera sustentable. “No solo para reconocer a quienes ya lo están haciendo bien, sino porque es la única forma de que más productores se animen a transitar este camino. Si ese esfuerzo no se traduce en mejores condiciones, quedamos atrapados en un modelo que, aunque bien intencionado, no escala”, explicó. Y remarcó que Aapresid impulsa la construcción de tal posibilidad: “Requiere alianzas con la industria, la exportación y las entidades financieras. El objetivo es que aquellos productores con buenos indicadores -productivos, ambientales y sociales- puedan acceder a precios diferenciales, a líneas de crédito específicas y a procesos de certificación más accesibles”. E insistió en que la clave radica en contar con datos confiables, digitalizados, ordenados y trazables. “No alcanza con señalar que se están haciendo bien las cosas: es necesario demostrarlo. Por eso promovemos el uso de ‘Aapresid Conecta’”, precisó.