Se realizó una jornada sobre bioetanol en la SRT

En los salones de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT) se realizó un Fórum Internacional denominado “Bioetanol Sustentable: Innovación y vinaza como motores de eficiencia”. El evento perseguía el objetivo de que los participantes conociesen la sustentabilidad en la producción de bioetanol por el uso inteligente de subproductos y un modelo de economía circular que convierte desafíos ambientales en oportunidades productivas.