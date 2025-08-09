Se realizó una jornada sobre bioetanol en la SRT

En los salones de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT) se realizó un Fórum Internacional denominado “Bioetanol Sustentable: Innovación y vinaza como motores de eficiencia”. El evento perseguía el objetivo de que los participantes conociesen la sustentabilidad en la producción de bioetanol por el uso inteligente de subproductos y un modelo de economía circular que convierte desafíos ambientales en oportunidades productivas.
Entre los temas que se desarrollaron figuran “La situación actual y el potencial de la producción de caña de azúcar en Argentina vs. Brasil” y “La situación de la producción sucro-alcoholera y alternativas de Usos de la vinaza en Tucumán”.
Se habló sobre “UDOP e a Evolução da produção sustentável de cana no Brasil. Aplicação e resultados de vinhaça localizada - Cases de sucesso da usina associada da UDOP: Usina da Pedra” de Brasil.
En lo referente a la economía circular y a la sustentabilidad en la producción de bioetanol de caña esepcialistas disertaron sobre “Sistemas Integrados, Irrigados, e Vinhaça Localizada para Agricultura Climaticamente Inteligente” y sobre “Economia Circular para fertilização e redução de custos: Aproveitamento Integral de Subprodutos e VPE&L (Vinhaça Pura Enriquecida e Localizada)” de las zonas azucareras brasileras.
Finalmente se desarrolló la temática sobre “A Evolução do uso de vinhaça: do problema das áreas de sacrificio, ao hidroroll e à vinhaça localizada – 12 anos de evolução, eficiência e productividade”.