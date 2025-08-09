 Calice, presente otra vez en el congreso de Aapresid
Calice, presente otra vez en el congreso de Aapresid

La agtech anunció recientemente una colaboración estratégica con Puna Bio.

Hace 6 Hs

Calice, agtech que aplica modelado computacional e inteligencia artificial al desarrollo del agro, participó del 33° Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), que se realizó hasta ayer en el predio ferial del barrio porteño de Palermo, bajo el lema “Código Abierto”.

Este es el segundo año consecutivo que Calice participa del Congreso Aaapresid. Este año, la agtech fue de la partida como parte del portafolio de startups invertidas por Innventure, el primer fondo federal integrado por productores e inversores que financian empresas emergentes.

En ese marco, Calice tuvo un stand dentro del “Espacio Agtech” de Innventure, ubicado en el hall comercial del evento.

Calice, al igual que la otra veintena de startups que participaron de ese espacio, tuvo un contacto directo con fondos de inversión, aceleradoras y delegaciones internacionales. Además, compartió sus soluciones de software y ciencia de datos, que ayudan a las firmas del agro a optimizar el desarrollo y el posicionamiento de sus productos.

La firma anunció recientemente una colaboración estratégica con Puna Bio, startup que desarrolla bioinsumos sobre la base de microorganismos extremófilos extraídos de la Puna, para impulsar la regeneración de suelos y la producción sostenible de alimentos. Y previo a eso había cerrado una ronda de inversión por US$ 2,5 millones para afianzarse en nuevos mercados.

