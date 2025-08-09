Brechas Pioneer mostró mejoras de rindes en todas las zonas donde se ensayó

Según los datos recabados por los equipos, en maíz los módulos de reducción de brechas lograron un incremento promedio de un 16%, alcanzando 12,3 toneladas por hectárea (t/ha) frente a 10,5 t/ha del manejo estándar. Mientras que, en soja el aumento medio alcanzó un 6%, con 4,35 t/ha frente a 4,10 t/ha del testigo. Estos datos son del grupo de Río Cuarto, que fue el ganador del Brechas 2024/2025.