San Martín lanzó su nueva camiseta alternativa inspirada en La Ciudadela: la historia detrás del diseño

En la previa del partido contra Deportivo Madryn, la firma italiana Kappa presentó a través de las redes sociales la nueva camiseta alternativa de San Martín de Tucumán. La prenda, de base blanca con vivos rojos, incorpora además detalles en gris que hacen referencia a La Fortaleza, sumados a terminaciones rojiblancas en el cuello y las mangas. Un detalle especial se encuentra en la parte trasera del cuello, donde aparece la inscripción “Fortaleza La Ciudadela” junto al diseño de un fuerte con forma de estrella de cinco puntas, rodeado por una fosa de dos metros de profundidad, evocando la emblemática construcción histórica.