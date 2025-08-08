San Martín lanzó su nueva camiseta alternativa inspirada en La Ciudadela: la historia detrás del diseño

En la previa del partido contra Deportivo Madryn, la firma italiana Kappa presentó a través de las redes sociales la nueva camiseta alternativa de San Martín de Tucumán. La prenda, de base blanca con vivos rojos, incorpora además detalles en gris que hacen referencia a La Fortaleza, sumados a terminaciones rojiblancas en el cuello y las mangas. Un detalle especial se encuentra en la parte trasera del cuello, donde aparece la inscripción “Fortaleza La Ciudadela” junto al diseño de un fuerte con forma de estrella de cinco puntas, rodeado por una fosa de dos metros de profundidad, evocando la emblemática construcción histórica.
Esta referencia a La Fortaleza alude a la fortificación conocida como La Ciudadela, construida en el siglo XIX en el barrio Sur por el General José de San Martín y el ingeniero francés Enrique Paillardelle. Su diseño innovador y su importancia estratégica sirvieron para alojar y entrenar al Ejército del Norte en momentos decisivos de la lucha por la independencia argentina. La forma de estrella y la fosa defensiva simbolizan resistencia y protección, valores que la camiseta busca reflejar, conectando la historia militar con el espíritu combativo del club.
La presentación oficial de la camiseta se realizó en el museo de La Ciudadela, con jugadores como Nicolás Castro, Matías García, Jesús Soraire, Mauro Osores, Hernán Zuliani y Leonardo Monroy posando con la nueva indumentaria. En redes sociales, la prenda recibió elogios unánimes de los fanáticos, que destacaron su diseño y la carga simbólica que representa.
Lo que tenes que saber sobre el diseño
Para quienes no están familiarizados, La Ciudadela fue un fuerte militar erigido hace más de dos siglos en Tucumán, en un perímetro que hoy conforma el barrio Sur. Concebida como un bastión estratégico, la fortaleza tenía una estructura en forma de estrella de cinco puntas y estaba rodeada por una profunda fosa, elementos que servían para defenderse de posibles ataques. Su construcción fue parte de un plan militar del Libertador para reorganizar y profesionalizar al Ejército del Norte, que se encontraba en una situación crítica tras varias derrotas.
Aunque las estructuras originales ya no existen, la fortaleza permanece viva en la memoria colectiva y ahora también en la camiseta que acompaña a San Martín dentro y fuera de la cancha. La inclusión de estos símbolos históricos en la indumentaria busca fortalecer la identidad del equipo y homenajear un pasado de lucha, disciplina y entrega, valores que se aspiran a reflejar en cada partido.
Así, la nueva tercera camiseta no solo renueva el vestuario del “Santo”, sino que también rinde tributo a un legado de fortaleza y resistencia que trasciende el deporte y se enraíza en la historia misma de Tucumán y su gente.