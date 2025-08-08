Atlético Tucumán- Rosario Central: lo que tenes que saber para ir al estadio

Mañana Atlético Tucumán enfrentará a Rosario Central por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El partido se disputará en el estadio José Fierro, con la presencia de ambas hinchadas. Si vas a presenciar el partido, te dejamos toda la información clave para que llegues sin sorpresas y disfrutes el evento con tranquilidad.
- ¿A qué hora se abrirán las puertas del estadio?
A las 16.30. Así lo informó Joaquín Girvau, jefe de Policía de Tucumán a LG Play. Desde ese momento podrán ingresar los hinchas de ambas parcialidades. El partido comenzará a las 20.45.
- ¿Cuántas entradas recibió Rosario Central y en qué sectores se ubicará su hinchada?
El “Canalla” recibió 2.500 entradas populares y 250 plateas. Los rosarinos ocuparán la popular Luis Reartez y parte de la platea del Sector 3 del estadio.
- ¿Por dónde deben ingresar los hinchas de Rosario?
El acceso para los visitantes será por el Pasaje Atlético. Serán escoltados por la policía desde Avenida Juan B. Justo y Perú, hasta la intersección de Perú y el pasaje. Todo el perímetro estará controlado por la Policía.
- ¿Dónde pueden esperar los hinchas hasta el inicio del partido?
La Policía de Tucumán anunció que los simpatizantes del “Canalla” se concentrarán en un descampado en Las Cejas, antes del ingreso a la provincia. Luego los ómnibus y vehículos particulares quedarán estacionados en calle Perú, entre Rivadavia y Juan B. Justo.
- ¿Habrá venta de entradas visitantes en Tucumán?
No. Las entradas para los fanáticos de Central se vendieron de forma presencial entre jueves y viernes en una de las sedes del club rosarino. No se informó oficialmente cuantas entradas se vendieron.
- ¿Qué sectores ocupará la hinchada de Atlético?
Los hinchas “Decanos” ocuparán la popular Laprida, la popular Luis Caro y los Sectores, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de plateas. Los socios al día podrán ingresar a las populares solo con el carnet, en tanto que ayer y hoy se venderán plateas para socios ($30.000) y no socios ($60.000). Como lo viene haciendo desde que comenzó el torneo Clausura no habrá venta de tickets populares.
-¿Qué controles de seguridad habrá?
Habrá operativos de la Policía de Tucumán sobre la Ruta 34. El objetivo es evitar concentrar a los simpatizantes para evitar cruces de hinchadas. Sólo se permitirá el ingreso al perímetro del estadio con entrada en mano. Los simpatizantes del “Decano” podrán ingresar por el sector sur del José Fierro: calles Muñecas, 25 de Mayo y Laprida.
- ¿Qué se debe presentar al ingresar al perímetro del estadio?
Los hinchas deberán mostrar su DNI y la entrada correspondiente/ carnet de socio. Habrá varios anillos de control alrededor del estadio.
- ¿Se podrá ingresar con banderas?
Sí, siempre y cuando se superen todos los controles, se permitirá colocar banderas en las tribunas populares.
- ¿Habrá venta de comida y bebidas?
Sí. En las tribunas del José Fierro estarán los puestos habituales, además de la cantina. También se instalará un puesto especial sobre calle Bolivia para los visitante.
-¿Qué pasará al finalizar el partido?
La hinchada visitante se retirará primero. Los locales deberán esperar por espacio de 30 minutos para salir del José Fierro.