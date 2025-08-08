Atlético Tucumán- Rosario Central: lo que tenes que saber para ir al estadio

Los hinchas “Decanos” ocuparán la popular Laprida, la popular Luis Caro y los Sectores, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de plateas. Los socios al día podrán ingresar a las populares solo con el carnet, en tanto que ayer y hoy se venderán plateas para socios ($30.000) y no socios ($60.000). Como lo viene haciendo desde que comenzó el torneo Clausura no habrá venta de tickets populares.