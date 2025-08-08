Las copas de la Selección Argentina llegarán a San Miguel de Tucumán para una exhibición especial

San Miguel de Tucumán será sede este domingo 10 de agosto de una jornada especial para los seguidores de la Selección Argentina. Desde las 10 hasta las 18, el Palacio de los Deportes, en el Parque 9 de Julio, exhibirá los trofeos obtenidos por el conjunto nacional en los últimos años: la Copa del Mundo conquistada en Qatar 2023, la Copa América ganada frente a Brasil en 2021 y la Finalissima 2022 en la que Argentina venció a Italia.