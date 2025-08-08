 Las copas de la Selección Argentina llegarán a San Miguel de Tucumán para una exhibición especial
Las copas de la Selección Argentina llegarán a San Miguel de Tucumán para una exhibición especial

Este domingo 10 de agosto, el Palacio de los Deportes abrirá sus puertas para mostrar la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima.

Hace 7 Hs

San Miguel de Tucumán será sede este domingo 10 de agosto de una jornada especial para los seguidores de la Selección Argentina. Desde las 10 hasta las 18, el Palacio de los Deportes, en el Parque 9 de Julio, exhibirá los trofeos obtenidos por el conjunto nacional en los últimos años: la Copa del Mundo conquistada en Qatar 2023, la Copa América ganada frente a Brasil en 2021 y la Finalissima 2022 en la que Argentina venció a Italia.

La propuesta, con acceso libre y gratuito, forma parte de la gira “Eternos Laureles”, organizada por la Asociación del Fútbol Argentino a través del Consejo Federal, que recorre distintas ciudades del país y llega a la capital tucumana gracias a gestiones de la intendente Rossana Chahla.

Quienes asistan podrán fotografiarse junto a las copas y disfrutar de un cierre musical a cargo del grupo La Mosca, previsto para las 17. Además, en las inmediaciones se ubicarán puestos gastronómicos pertenecientes a las ferias municipales para complementar la actividad.

La directora de Promoción de Eventos, resaltó que se trata de “un evento único y esperado” y expresó que cada visitante podrá “revivir los momentos de alegría que nos dio nuestra Selección Argentina de Fútbol”. La funcionaria confirmó que las puertas del Palacio de los Deportes abrirán a las 10 y se cerrarán a las 17, momento en que comenzará el espectáculo musical.

