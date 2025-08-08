 Patentamiento de maquinaria agrícola: caída interanual en julio, pero repunte en el acumulado de 2025
Patentamiento de maquinaria agrícola: caída interanual en julio, pero repunte en el acumulado de 2025

En el séptimo mes, se patentaron 597 unidades entre cosechadoras, tractores y pulverizadoras, un 6,1% menos que en el mismo período de 2024.

FOTO ILUSTRATIVA. ARCHIVO
Hace 1 Hs

La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de julio de 2025 alcanzaron las 597 unidades, una baja de un 6,1% interanual en la comparación con el mismo mes de 2024, cuando se habían registrado 636.

Si la comparación es junio último, se observó una suba de un 18%, ya que en ese mes se habían patentado 506 unidades.

De esta forma, el acumulado durante los siete meses del año alcanzó las 3.964 unidades, esto es 30,3% más que las 3.043 del mismo período de 2024, momento de un significativo derrumbe económico en el primer año de la gestión de Javier Milei.

En el análisis por segmentos, -cosechadoras, tractores y pulverizadoras- los datos mostraron que en julio se patentaron 53 cosechadoras, una baja de un 3,6% comparado contra las 55 unidades de junio, y una reducción del 7% si la comparación es interanual, ya que en julio de 2024 se habían registrado 57 unidades.

En cuanto a tractores, se patentaron 471 unidades en julio, una suba del 15,4% comparado contra las 408 unidades de junio, y una baja del 7,3% si la comparación es interanual; en julio de 2024 se habían registrado 508 unidades.

En cuanto a pulverizadoras, se patentaron 73 unidades, una suba del 69,8% comparado contra las 43 unidades de junio, y un incremento del 2,8% si la comparación es interanual, ya que en julio de 2024 se habían registrado 71 unidades.

Temas Asociación de Concesionarios de Automotores de la República ArgentinaArgentinaJavier Milei
