Patentamiento de maquinaria agrícola: caída interanual en julio, pero repunte en el acumulado de 2025

La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de julio de 2025 alcanzaron las 597 unidades, una baja de un 6,1% interanual en la comparación con el mismo mes de 2024, cuando se habían registrado 636.