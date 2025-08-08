Patentamiento de maquinaria agrícola: caída interanual en julio, pero repunte en el acumulado de 2025

La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de julio de 2025 alcanzaron las 597 unidades, una baja de un 6,1% interanual en la comparación con el mismo mes de 2024, cuando se habían registrado 636.
Si la comparación es junio último, se observó una suba de un 18%, ya que en ese mes se habían patentado 506 unidades.
De esta forma, el acumulado durante los siete meses del año alcanzó las 3.964 unidades, esto es 30,3% más que las 3.043 del mismo período de 2024, momento de un significativo derrumbe económico en el primer año de la gestión de Javier Milei.
En el análisis por segmentos, -cosechadoras, tractores y pulverizadoras- los datos mostraron que en julio se patentaron 53 cosechadoras, una baja de un 3,6% comparado contra las 55 unidades de junio, y una reducción del 7% si la comparación es interanual, ya que en julio de 2024 se habían registrado 57 unidades.
En cuanto a tractores, se patentaron 471 unidades en julio, una suba del 15,4% comparado contra las 408 unidades de junio, y una baja del 7,3% si la comparación es interanual; en julio de 2024 se habían registrado 508 unidades.
En cuanto a pulverizadoras, se patentaron 73 unidades, una suba del 69,8% comparado contra las 43 unidades de junio, y un incremento del 2,8% si la comparación es interanual, ya que en julio de 2024 se habían registrado 71 unidades.