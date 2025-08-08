 Seguí con "LA GACETA Central", con toda la información de Tucumán
Secciones
LG PlayLA GACETA Central

Seguí con "LA GACETA Central", con toda la información de Tucumán

Carolina Servetto y José Názaro están a cargo de las noticias locales y nacionales. De 11 a 14, por Canal 11 de CCC, por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán" y las distintas plataformas de nuestro diario.

Hace 1 Hs

Los periodistas Carolina Servetto y José Názaro estarán al frente de las noticias locales, nacionales e internacionales en LA GACETA Central, de "LG Play". De 11 a 14, de lunes a viernes, podrás ver el programa por canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán", en nuestra web y en las cuentas oficiales de Facebook y de YouTube de LA GACETA.

Los móviles de exteriores estarán a cargo de Matías Auad, quien mostrará lo que sucede en la calle durante la programación de LA GACETA Play.

Si tenés alguna pregunta, recomendación o denuncia podés escribirnos en nuestras redes sociales o enviar un mensaje al WhatsApp: 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas YouTubeWhatsAppJosé NazaroMatías AuadCarolina ServettoCanal 7 de Flow
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí con LA GACETA Central, con toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", con toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, con toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", con toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, con toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", con toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, con toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", con toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, con toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", con toda la información de Tucumán

Lo más popular
El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo
1

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?
2

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos
3

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?
4

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?
5

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

El radicalismo participaría fragmentado en Alberdi y se tensa la relación
6

El radicalismo participaría fragmentado en Alberdi y se tensa la relación

Más Noticias
Cortaron la ruta 307 a la altura de El Infiernillo debido a la acumulación de hielo en la calzada

Cortaron la ruta 307 a la altura de El Infiernillo debido a la acumulación de hielo en la calzada

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán cada vez más débiles y desde mañana subirá la temperatura

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán cada vez más débiles y desde mañana subirá la temperatura

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

El radicalismo participaría fragmentado en Alberdi y se tensa la relación

El radicalismo participaría fragmentado en Alberdi y se tensa la relación

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

Comentarios