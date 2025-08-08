Descubrieron un punto de cultivo y venta de marihuana en la capital tucumana

Efectivos de la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal Argentina (PFA) llevaron a cabo este jueves un operativo en un domicilio ubicado en calle Esteban Echeverría al 400, en la capital provincial.
La pesquisa, iniciada en abril de este año, permitió desenmascarar una modalidad delictiva: un hombre cultivaba marihuana en su vivienda particular, procesaba las flores y distribuía la droga mediante entregas a domicilio, utilizando sistemas logísticos similares a los del comercio formal, según informaron fuentes oficiales.
El Juzgado Federal 2 ordenó el allanamiento del inmueble. En una irrupción sorpresiva, los agentes federales lograron secuestrar más de 40 plantas de cannabis sativa en diferentes etapas de desarrollo, junto con fertilizantes, plantines, y una importante cantidad de marihuana fraccionada, lista para ser comercializada.
Durante el procedimiento, también se descubrió un sistema de cultivo indoor, equipado con productos químicos, iluminación artificial, herramientas especializadas, una balanza de precisión y un teléfono celular, todos elementos directamente vinculados a la actividad ilegal.
Como resultado del operativo, se ordenó la detención del principal sospechoso y el secuestro de todos los elementos probatorios, en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.