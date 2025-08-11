Cómo acceder a las pasantías de la Unsta en el Subsidio y en espacios de innovación

Perfiles variados y requisitos claros

Entre las oportunidades disponibles, una de las búsquedas está dirigida a estudiantes de Turismo que tengan aprobadas todas las materias de primero y de segundo año; estén cursando tercero o cuarto, y cuenten con manejo del paquete Office y conocimientos de sistemas de gestión. Este puesto requiere disponibilidad durante la mañana y se desempeñará en el Subsidio de Salud.