Cómo acceder a las pasantías de la Unsta en el Subsidio y en espacios de innovación

Con el objetivo de vincular a sus estudiantes con experiencias profesionales reales, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) presentó una serie de nuevas pasantías destinadas a alumnos avanzados de distintas carreras. La propuesta incluye puestos en áreas como turismo, comunicación social, ingeniería informática, desarrollo de software y administración de empresas.
La convocatoria difundida por la Secretaría de Extensión de la Unsta busca cubrir vacantes en organizaciones de Tucumán como el Subsidio de Salud y el espacio de innovación Ombú Hub. Estas pasantías no sólo permiten aplicar los conocimientos aprendidos en el aula, sino también desarrollar competencias blandas muy demandadas en el mercado laboral.
Para muchos jóvenes, las pasantías son el primer paso hacia su inserción profesional. Además, la experiencia representa un entrenamiento intensivo en trabajo en equipo, manejo de herramientas y toma de decisiones.
Perfiles variados y requisitos claros
Entre las oportunidades disponibles, una de las búsquedas está dirigida a estudiantes de Turismo que tengan aprobadas todas las materias de primero y de segundo año; estén cursando tercero o cuarto, y cuenten con manejo del paquete Office y conocimientos de sistemas de gestión. Este puesto requiere disponibilidad durante la mañana y se desempeñará en el Subsidio de Salud.
En Comunicación Social, la propuesta apunta a estudiantes avanzados para tareas de empadronamiento de afiliados, elaboración de informes y análisis de datos. El perfil buscado prioriza la comunicación efectiva, la escucha activa y la capacidad de persuasión.
Para los estudiantes de Ingeniería Informática o de la Tecnicatura en Desarrollo y Calidad de Software, Ombú Hub abrió una vacante para enseñar robótica y programación básica a niños, con pasantías en Yerba Buena en el horario vespertino. La convocatoria destaca la importancia de la paciencia, la capacidad de interacción y la estimulación de un entorno de aprendizaje positivo.
Gestión y control en el sector salud
La cuarta búsqueda corresponde a estudiantes avanzados de Administración de Empresas, con vacantes en el área de Control de Gestión del Subsidio de Salud. Las funciones incluyen supervisar trámites y procesos que afectan la base de datos de afiliados, así como organizar y planificar tareas con pensamiento crítico.
En todos los casos, las postulaciones requieren el envío del currículum vitae y el código de alumno al correo oficial pasantias@unsta.edu.ar El plazo de postulación varía según cada propuesta, aunque en la universidad recomiendan aplicar lo antes posible para asegurar la participación en el proceso de selección.
Requisitos generales para postularse
Si bien cada vacante tiene condiciones específicas, la Unsta establece los siguientes criterios generales:
- Ser estudiante regular.
- Tener aprobadas las materias solicitadas en cada convocatoria.
- Contar con las habilidades técnicas y blandas que demanda el puesto.
- Disponer del horario requerido por la empresa u organización.
Los interesados deben enviar el CV actualizado, con datos de contacto y el código de alumno, al correo mencionado antes. Desde la Secretaría de Extensión, se realiza una preselección que luego se envía a las organizaciones solicitantes.