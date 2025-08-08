Día internacional del gato: qué alimentos pueden comer para celebrar su día

También pueden comer granos integrales como avena o arroz integral, que tienen proteínas y pueden estar incluidos en su alimento balanceado. También huevos, siempre que estén cocidos. Estos contienen aminoácidos y proteínas, por lo que son premios saludables. Entre las verduras que pueden comer están las zanahorias, brócoli, espárragos y choclo. Las que se deben evitar son las cebollas, la palta y los tomates. Una fruta que debe evitarse a toda costa son las uvas y pasas de uvas.