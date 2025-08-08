Día internacional del gato: qué alimentos pueden comer para celebrar su día

Desde 2022 se celebra el Día Internacional del Gato por iniciativa del Fondo Internacional para el Bienestar Animal, una organización sin fines de lucro que trabaja fomentando la protección animal. Es uno de los tres días en el año que se celebra esta efemérides, pues también hay un Día del Gato el 20 de febrero y otro el 29 de octubre.
El objetivo en común de las tres fechas es concientizar sobre la adopción y el cuidado responsable. En este sentido, diferentes organismos animalistas y veterinarios sostienen que es importante esterilizarlos para evitar la superpoblación de gatos callejeros. Se trata de una forma de promover prácticas que beneficien a los propios animales y los resguarden de vivir en estados de peligro.
Una manera especial de celebrar el Día Internacional del Gato es brindando momentos de disfrute a tu gato. Prepararles una buena comida es una de las opciones, siempre que se tenga en cuenta qué puede comer un gato y qué no.
Comidas especiales para un gato
El sitio web de Purina, la marca de alimentos para animales, explica que no es necesario agregar ingredientes a la alimentación de tu gato. Pero hay algunos alimentos de consumo humano que en ocasiones pueden servirse como premios para los gatos. Si vas a darles algo diferente, esto no puede constituir más del 10% de la ingesta calórica diaria. El resto debe provenir de alimento balanceado para gatos.
Los gatos son carnívoros obligados, por lo que los nutrientes que tiene la carne son indispensables en su alimentación. Pueden comer carnes magras cocidas, como res, pollo, pavo, hígado, pescado y cordero. No deben comer carne con piel ni cruda porque pueden contener microorganismos dañinos para su salud.
También pueden comer granos integrales como avena o arroz integral, que tienen proteínas y pueden estar incluidos en su alimento balanceado. También huevos, siempre que estén cocidos. Estos contienen aminoácidos y proteínas, por lo que son premios saludables. Entre las verduras que pueden comer están las zanahorias, brócoli, espárragos y choclo. Las que se deben evitar son las cebollas, la palta y los tomates. Una fruta que debe evitarse a toda costa son las uvas y pasas de uvas.
Por último, hay otros alimentos que no son seguros para los gatos. Estos son el chocolate –particularmente el negro–, los frutos secos, el café, el té –o cualquier alimento con cafeína–, el alcohol, las semillas y la masa de pan sin cocinar.