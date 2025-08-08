 Día internacional del gato: qué alimentos pueden comer para celebrar su día
Secciones
SociedadActualidad

Día internacional del gato: qué alimentos pueden comer para celebrar su día

Además, una lista de los ingredientes que son perjudiciales para su salud.

Hace 3 Hs

Desde 2022 se celebra el Día Internacional del Gato por iniciativa del Fondo Internacional para el Bienestar Animal, una organización sin fines de lucro que trabaja fomentando la protección animal. Es uno de los tres días en el año que se celebra esta efemérides, pues también hay un Día del Gato el 20 de febrero y otro el 29 de octubre.

Claves para cuidar a tu perro o gato durante la ola de frío en Tucumán: los consejos de un veterinario

Claves para cuidar a tu perro o gato durante la ola de frío en Tucumán: los consejos de un veterinario

El objetivo en común de las tres fechas es concientizar sobre la adopción y el cuidado responsable. En este sentido, diferentes organismos animalistas y veterinarios sostienen que es importante esterilizarlos para evitar la superpoblación de gatos callejeros. Se trata de una forma de promover prácticas que beneficien a los propios animales y los resguarden de vivir en estados de peligro.

Una manera especial de celebrar el Día Internacional del Gato es brindando momentos de disfrute a tu gato. Prepararles una buena comida es una de las opciones, siempre que se tenga en cuenta qué puede comer un gato y qué no.

Comidas especiales para un gato

El sitio web de Purina, la marca de alimentos para animales, explica que no es necesario agregar ingredientes a la alimentación de tu gato. Pero hay algunos alimentos de consumo humano que en ocasiones pueden servirse como premios para los gatos. Si vas a darles algo diferente, esto no puede constituir más del 10% de la ingesta calórica diaria. El resto debe provenir de alimento balanceado para gatos.

Los gatos son carnívoros obligados, por lo que los nutrientes que tiene la carne son indispensables en su alimentación. Pueden comer carnes magras cocidas, como res, pollo, pavo, hígado, pescado y cordero. No deben comer carne con piel ni cruda porque pueden contener microorganismos dañinos para su salud.

También pueden comer granos integrales como avena o arroz integral, que tienen proteínas y pueden estar incluidos en su alimento balanceado. También huevos, siempre que estén cocidos. Estos contienen aminoácidos y proteínas, por lo que son premios saludables. Entre las verduras que pueden comer están las zanahorias, brócoli, espárragos y choclo. Las que se deben evitar son las cebollas, la palta y los tomates. Una fruta que debe evitarse a toda costa son las uvas y pasas de uvas.

Por último, hay otros alimentos que no son seguros para los gatos. Estos son el chocolate –particularmente el negro–, los frutos secos, el café, el té –o cualquier alimento con cafeína–, el alcohol, las semillas y la masa de pan sin cocinar.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo
1

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?
2

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos
3

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?
4

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?
5

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

El radicalismo participaría fragmentado en Alberdi y se tensa la relación
6

El radicalismo participaría fragmentado en Alberdi y se tensa la relación

Más Noticias
El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Cómo estará el clima el fin de semana y cuándo volverá el frío a la Argentina?

¿Cómo estará el clima el fin de semana y cuándo volverá el frío a la Argentina?

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

“Me quedé extasiado”: Guillermo Francella dijo que su paisaje favorito argentino está en el NOA

“Me quedé extasiado”: Guillermo Francella dijo que su paisaje favorito argentino está en el NOA

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

“Es muy fuerte”: Soledad Pastorutti habló tras el ataque que sufrió en La Voz Argentina

“Es muy fuerte”: Soledad Pastorutti habló tras el ataque que sufrió en La Voz Argentina

Comentarios