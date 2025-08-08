Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

Desde LCG, a cargo de Javier Okseniuk, calcularon la tasa de pobreza en base al contraste de los ingresos de los hogares relevados en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y la Canasta Básica Total (CBT) del primer trimestre de 2025 (enero-marzo). Consideró que este número refleja “una caída de 6,4 puntos porcentuales” contra el último trimestre de 2024 (octubre-diciembre), y 23,4 puntos respecto de igual período del año anterior. De esta manera, la pobreza alcanzaría a 15,3 millones de personas sobre el total de la población. Sobre la tasa de indigencia, la consultora indicó una suba del 7% para el primer trimestre, pero una baja de 0,3 punto respecto al último trimestre y una baja respecto un año atrás (-13,3 puntos). “Afecta a casi 3,4 millones de personas (6,3 millones de personas menos que un año atrás)”, detallaron desde LCG.