Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

El poder adquisitivo de la sociedad se habría recuperado en el primer semestre de este año, con lo que los niveles de pobreza tienden a reducirse, de acuerdo con las estimaciones privadas. Tanto la consultora LCG como el Nowcast, elaborado por el Departamento de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), estiman que la pobreza se ubicaría en 31,6% para el primer trimestre y semestre del año, respectivamente. Así, sería la reducción más baja desde 2018.
Desde LCG, a cargo de Javier Okseniuk, calcularon la tasa de pobreza en base al contraste de los ingresos de los hogares relevados en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y la Canasta Básica Total (CBT) del primer trimestre de 2025 (enero-marzo). Consideró que este número refleja “una caída de 6,4 puntos porcentuales” contra el último trimestre de 2024 (octubre-diciembre), y 23,4 puntos respecto de igual período del año anterior. De esta manera, la pobreza alcanzaría a 15,3 millones de personas sobre el total de la población. Sobre la tasa de indigencia, la consultora indicó una suba del 7% para el primer trimestre, pero una baja de 0,3 punto respecto al último trimestre y una baja respecto un año atrás (-13,3 puntos). “Afecta a casi 3,4 millones de personas (6,3 millones de personas menos que un año atrás)”, detallaron desde LCG.
La clase media
Para ampliar la franja de la población que se ve afectada por la pobreza, la consultora tomó la cantidad de personas que viven con ingresos familiares que estén 10% por arriba o por debajo de la CBT. Por otro lado, en el informe que difundió LCG se observa un aumento dentro de la clase media, definida arbitrariamente como las personas con ingreso total familiar entre 1,5 y 4 veces del costo de la CBT. Para el primer trimestre de este año, la clase media habría ascendido al 39% de la población, sumando 7,7 millones de personas en el último año y recuperando un “nivel semejante” a los niveles previos de la pandemia.
El informe de LCG coincide con el Nowcast de pobreza elaborado por Martín González Rozada, codirector de la Maestría en Econometría de la Universidad Di Tella, que estima una pobreza del 31,6% para el primer semestre del año (enero-junio). Rozada consolidó que la incidencia proyectada “se puede descomponer en un promedio ponderado de una tasa de pobreza de 32,1% en el primer trimestre y 31,2% para el segundo trimestre de este año.