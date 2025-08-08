 Recuerdos fotográficos: Mendoza al 600, cuando no era peatonal
Secciones
OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: Mendoza al 600, cuando no era peatonal

En este espacio de “Recuerdos” LA GACETA busca revivir el pasado a través de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con el pasado y que puedan retroalimentar con sus propios recuerdos esta nueva sección.

Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 5 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánRecuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recuerdos fotográficos: 1968. “Alboroto por una minifalda”

Recuerdos fotográficos: 1968. “Alboroto por una minifalda”

Los robots caminan por las calles tucumanas, pero los cables siguen enredados

Los robots caminan por las calles tucumanas, pero los cables siguen enredados

Por nuestros 113 años, te invitamos a conocer por dentro cómo se hace LA GACETA

Por nuestros 113 años, te invitamos a conocer por dentro cómo se hace LA GACETA

Lo más popular
Con una Beca Fulbright, cuatro teachers tucumanas se perfeccionarán en EE.UU.
1

Con una Beca Fulbright, cuatro "teachers" tucumanas se perfeccionarán en EE.UU.

Diseñá tu primer chatbot con el curso gratuito de IA que dictan en Yerba Buena
2

Diseñá tu primer chatbot con el curso gratuito de IA que dictan en Yerba Buena

Con inglés, francés, italiano y más, arrancan los cursos de idiomas en Derecho de la UNT
3

Con inglés, francés, italiano y más, arrancan los cursos de idiomas en Derecho de la UNT

Más de 50 universidades del país inician el semestre con un paro docente de una semana
4

Más de 50 universidades del país inician el semestre con un paro docente de una semana

La guerra de Gaza agrava las divisiones en Israel
5

La guerra de Gaza agrava las divisiones en Israel

6

Cartas de lectores por el 113 aniversario de LA GACETA

Más Noticias
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

El posparto que nadie quiere mirar

El posparto que nadie quiere mirar

Estreno de cine: “Otro viernes de locos”: resurgir de un clásico, 22 años después

Estreno de cine: “Otro viernes de locos”: resurgir de un clásico, 22 años después

Estreno de cine: “La hora de la desaparición”

Estreno de cine: “La hora de la desaparición”

Estreno de cine: una animación llena de color

Estreno de cine: una animación llena de color

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

In memoriam: adiós a Horacio Galiana

In memoriam: adiós a Horacio Galiana

Comentarios