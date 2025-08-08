 Cartas de lectores: En el aniversario de LA GACETA, a la prensa, ese faro de libertad
Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: En el aniversario de LA GACETA, a la prensa, ese faro de libertad
Hace 6 Hs

Hay amores que no se explican con palabras. Son costumbres del alma, rituales silenciosos que nos abrazan en cada aurora. Y yo, que he crecido leyendo sueños y desvelos, no puedo imaginar un mundo sin LA GACETA sobre mi mesa, esperando, como espera un amigo fiel, compartir la primera mirada al día. Se celebró sus 113 años como quien honra un templo: porque no es solo papel y tinta lo que cobijan sus páginas, es memoria, es historia, es la voz de un pueblo que se niega a callar. Porque en tiempos en que la verdad parece una moneda frágil y el silencio una orden disfrazada de prudencia, ustedes han sido la brújula, la voz firme entre el ruido, la llama que no se apaga cuando el poder sopla fuerte. El periodismo - cuando es noble y libre - no es un oficio: Es una forma de resistencia. Una barricada de palabras contra la censura, una trinchera de ideas frente al olvido. Y en esa trinchera, ustedes han sido centinelas de la democracia. La prensa escrita, y digital esa alquimia de letras y papel, es aún el refugio de los que piensan, de los que dudan, de los que creen que la libertad empieza por el derecho a decir. A disentir. A contar lo que otros quisieran esconder. Hoy levanto mi copa  - llena de tinta y gratitud - por cada periodista que se animó a preguntar, por cada redactor que se jugó su firma, por cada titular que incomodó a los cómodos. Por la GACETA, centenaria y viva, como la palabra cuando es libre, como la verdad cuando encuentra papel y espacio. Feliz cumpleaños, vieja amiga. Sigan siendo faro. Sigan siendo pluma. Sigan siendo libres.

Jorge Bernabé Lobo Aragón 

jorgeloboaragon@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Con una Beca Fulbright, cuatro teachers tucumanas se perfeccionarán en EE.UU.
1

Con una Beca Fulbright, cuatro "teachers" tucumanas se perfeccionarán en EE.UU.

Diseñá tu primer chatbot con el curso gratuito de IA que dictan en Yerba Buena
2

Diseñá tu primer chatbot con el curso gratuito de IA que dictan en Yerba Buena

Con inglés, francés, italiano y más, arrancan los cursos de idiomas en Derecho de la UNT
3

Con inglés, francés, italiano y más, arrancan los cursos de idiomas en Derecho de la UNT

Más de 50 universidades del país inician el semestre con un paro docente de una semana
4

Más de 50 universidades del país inician el semestre con un paro docente de una semana

La guerra de Gaza agrava las divisiones en Israel
5

La guerra de Gaza agrava las divisiones en Israel

6

Cartas de lectores por el 113 aniversario de LA GACETA

Más Noticias
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

El posparto que nadie quiere mirar

El posparto que nadie quiere mirar

Estreno de cine: “Otro viernes de locos”: resurgir de un clásico, 22 años después

Estreno de cine: “Otro viernes de locos”: resurgir de un clásico, 22 años después

Estreno de cine: “La hora de la desaparición”

Estreno de cine: “La hora de la desaparición”

Estreno de cine: una animación llena de color

Estreno de cine: una animación llena de color

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

In memoriam: adiós a Horacio Galiana

In memoriam: adiós a Horacio Galiana

Comentarios