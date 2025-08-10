 La peligrosa consecuencia de dejar la yerba en el mate todo el día y cómo evitar riesgos para la salud
La peligrosa consecuencia de dejar la yerba en el mate todo el día y cómo evitar riesgos para la salud

Dejar la yerba húmeda en el mate todo el día puede favorecer la aparición de hongos y bacterias peligrosas para la salud. Descubre por qué ocurre y cómo prevenirlo con simples cuidados.

Hace 3 Hs

El mate es uno de los rituales más tradicionales de Argentina. Sin embargo, un hábito muy común —dejar la yerba húmeda durante horas— puede convertirse en un riesgo silencioso para la salud.

Michelle, Licenciada en Tecnología de Alimentos (@foodtechmichelle), explicó que la combinación de calor, humedad y materia orgánica dentro del recipiente crea el ambiente perfecto para que hongos y bacterias se desarrollen rápidamente.

Por qué es peligroso dejar la yerba en el mate

El problema es más grave en mates de calabaza o madera, materiales porosos donde los microorganismos pueden alojarse en vetas y poros, haciendo difícil su eliminación incluso con agua caliente.

Esto no solo altera el sabor, sino que en casos extremos obliga a desechar el mate.

El mito del agua hirviendo

Aunque muchos creen que echar agua muy caliente soluciona el problema, la especialista aclara que no siempre alcanza.

Rara vez usamos agua a 100 °C.

El calor no penetra en todos los poros donde se alojan los hongos.

Cómo prevenir la proliferación de hongos y bacterias en el mate

La forma más sencilla de evitar riesgos es adoptar una rutina de limpieza después de cada uso:

Tirar la yerba usada.

Enjuagar con agua caliente.

Secar boca abajo en un lugar ventilado.

Estos pasos no solo previenen problemas de salud, sino que prolongan la vida útil del mate.

Qué dicen los estudios sobre la higiene del mate

Según el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), los recipientes de calabaza y madera retienen más humedad y residuos, aumentando el riesgo de hongos y moho.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) también recomienda una higiene regular de todos los utensilios que entran en contacto con alimentos o infusiones, especialmente si son compartidos.

