Cartas de lectores: Tala de árbol en avenida Aconquija y Valenzuela

Soy mendocina, y desde que vivo en Tucumán me asombra la facilidad con la que se decide la tala de árboles añosos en la ciudad. En Mendoza, los árboles se cuidan, se apuntalan si es necesario, y se consideran parte esencial del paisaje urbano y del bienestar ambiental. Acá, en cambio, pareciera que cualquier ejemplar que representa un mínimo riesgo es eliminado sin contemplaciones. Me comuniqué con la municipalidad y me dijeron que el árbol ubicado en avenida Aconquija y calle Valenzuela “estaba para cortar” por posible riesgo. Pero ¿no es posible pensar primero en otras soluciones? En sostenerlo con un barrote, podarlo, o buscar alternativas que no impliquen siempre la motosierra como primera respuesta. Tucumán no puede darse el lujo de seguir perdiendo sus árboles. Nos protegen del calor, nos dan oxígeno y forman parte de la memoria de cada barrio. Necesitamos que las autoridades asuman su responsabilidad y que la ciudadanía también exija medidas más serias, humanas. Nuestra provincia merece políticas públicas que protejan su arbolado y que valoren estos gigantes verdes por lo que son: una parte vital del ecosistema y de nuestra salud.