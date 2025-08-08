Secuestran cinco kilos de droga en Trancas

En la zona de frontera, el kilo de cocaína se vende a U$S3.500, por lo que el valor de lo decomisado ascendería a U$S133.000, sin contar que su valor se encarece según el destino. Los “capsuleros” reciben entre U$S200 y U$S300 de paga por llevar el estupefaciente y la promesa de contar con ayuda legal si es que llegan a ser atrapados.