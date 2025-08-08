Secuestran cinco kilos de droga en Trancas

En poco más de 36 horas, personal de Gendarmería Nacional secuestró dos kilos de cocaína y tres de marihuana en diferentes procedimientos realizados en el puesto de control ubicado en Trancas.
El primer procedimiento se concretó en Molle Yaco. Los gendarmes detuvieron un micro que había partido desde San Salvador de Jujuy con destino a Tucumán. Al revisar a los pasajeros, sospecharon que dos ciudadanas bolivianas podrían estar transportando cocaína en su estómago. Con autorización judicial, la trasladaron al Centro de Salud donde se confirmó que habían ingerido varias cápsulas de esa droga.
Luego de unos días, las acusadas de transportes de droga terminaron evacuando más de dos kilos de cocaína. Quedaron aprehendidas.
Ayer, en Catamarca, efectivos de la misma fuerza federal controlaron otro micro que había salido desde la localidad jujeña de La Quiaca hacia Mendoza y descubrieron que dos ciudadanas bolivianas habían ingerido cápsulas de cocaína. La llevaron a un centro asistencial y las acusadas terminaron evacuando dos kilos de ese estupefaciente.
Crecimiento
Este año ha crecido notoriamente la utilización de este sistema para transportar droga. Según los registros de LA GACETA, elaborado con la información proporcionada por las fuerzas de seguridad, con estos dos procedimientos se decomisaron 38 kilos en lo que va de 2025, un 50% más que en todo el año pasado.
En la zona de frontera, el kilo de cocaína se vende a U$S3.500, por lo que el valor de lo decomisado ascendería a U$S133.000, sin contar que su valor se encarece según el destino. Los “capsuleros” reciben entre U$S200 y U$S300 de paga por llevar el estupefaciente y la promesa de contar con ayuda legal si es que llegan a ser atrapados.
Por otra parte, en un operativo realizado en Molle Yaco, los gendarmes descubrieron que un pasajero de un micro que había partido desde la capital jujeña con destino a Mendoza, transportaba tres kilos de marihuana. El joven había ocultado la droga en los bolsos que llevaba en la bodega del colectivo. La justicia federal ordenó que quede detenido e incomunicado.