 Secuestran cinco kilos de droga en Trancas
Secciones
Seguridad

Secuestran cinco kilos de droga en Trancas

“Capsuleros” llevaban cuatro kilos de cocaína.

Hace 6 Hs

En poco más de 36 horas, personal de Gendarmería Nacional secuestró dos kilos de cocaína y tres de marihuana en diferentes procedimientos realizados en el puesto de control ubicado en Trancas.

El primer procedimiento se concretó en Molle Yaco. Los gendarmes detuvieron un micro que había partido desde San Salvador de Jujuy con destino a Tucumán. Al revisar a los pasajeros, sospecharon que dos ciudadanas bolivianas podrían estar transportando cocaína en su estómago. Con autorización judicial, la trasladaron al Centro de Salud donde se confirmó que habían ingerido varias cápsulas de esa droga.

Luego de unos días, las acusadas de transportes de droga terminaron evacuando más de dos kilos de cocaína. Quedaron aprehendidas.

Ayer, en Catamarca, efectivos de la misma fuerza federal controlaron otro micro que había salido desde la localidad jujeña de La Quiaca hacia Mendoza y descubrieron que dos ciudadanas bolivianas habían ingerido cápsulas de cocaína. La llevaron a un centro asistencial y las acusadas terminaron evacuando dos kilos de ese estupefaciente.

Crecimiento

Este año ha crecido notoriamente la utilización de este sistema para transportar droga. Según los registros de LA GACETA, elaborado con la información proporcionada por las fuerzas de seguridad, con estos dos procedimientos se decomisaron 38 kilos en lo que va de 2025, un 50% más que en todo el año pasado.

En la zona de frontera, el kilo de cocaína se vende a U$S3.500, por lo que el valor de lo decomisado ascendería a U$S133.000, sin contar que su valor se encarece según el destino. Los “capsuleros” reciben entre U$S200 y U$S300 de paga por llevar el estupefaciente y la promesa de contar con ayuda legal si es que llegan a ser atrapados.

El microtráfico de drogas hace estragos en Concepción

El microtráfico de drogas hace estragos en Concepción

Por otra parte, en un operativo realizado en Molle Yaco, los gendarmes descubrieron que un pasajero de un micro que había partido desde la capital jujeña con destino a Mendoza, transportaba tres kilos de marihuana. El joven había ocultado la droga en los bolsos que llevaba en la bodega del colectivo. La justicia federal ordenó que quede detenido e incomunicado.

Temas TucumánTrancasGendarmería Nacional ArgentinaSan Salvador de JujuyNarcotráfico
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Con una Beca Fulbright, cuatro teachers tucumanas se perfeccionarán en EE.UU.
1

Con una Beca Fulbright, cuatro "teachers" tucumanas se perfeccionarán en EE.UU.

Diseñá tu primer chatbot con el curso gratuito de IA que dictan en Yerba Buena
2

Diseñá tu primer chatbot con el curso gratuito de IA que dictan en Yerba Buena

Con inglés, francés, italiano y más, arrancan los cursos de idiomas en Derecho de la UNT
3

Con inglés, francés, italiano y más, arrancan los cursos de idiomas en Derecho de la UNT

Más de 50 universidades del país inician el semestre con un paro docente de una semana
4

Más de 50 universidades del país inician el semestre con un paro docente de una semana

La guerra de Gaza agrava las divisiones en Israel
5

La guerra de Gaza agrava las divisiones en Israel

6

Cartas de lectores por el 113 aniversario de LA GACETA

Más Noticias
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

El posparto que nadie quiere mirar

El posparto que nadie quiere mirar

Estreno de cine: “Otro viernes de locos”: resurgir de un clásico, 22 años después

Estreno de cine: “Otro viernes de locos”: resurgir de un clásico, 22 años después

Estreno de cine: “La hora de la desaparición”

Estreno de cine: “La hora de la desaparición”

Estreno de cine: una animación llena de color

Estreno de cine: una animación llena de color

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

In memoriam: adiós a Horacio Galiana

In memoriam: adiós a Horacio Galiana

Comentarios