 Una receta fácil y saludable: cómo preparar una salsa natural para pastas en solo 20 minutos
Secciones
SociedadTecnología

Una receta fácil y saludable: cómo preparar una salsa natural para pastas en solo 20 minutos

Esta preparación casera permite controlar la sal, evitar el azúcar y disfrutar de una salsa sabrosa y lista en pocos minutos.

Hace 3 Hs

Las pastas son una opción clásica a la hora de resolver una comida rápida o cocinar para muchas personas. Pero si querés darle un toque especial, existe una receta de salsa natural que podés preparar desde cero, sin necesidad de recurrir a productos enlatados o procesados.

Esta salsa casera no solo es deliciosa, sino también más saludable: no contiene azúcar, aditivos ni conservantes, y te permite controlar la cantidad de sal que agregás. Además, se cocina en apenas 20 minutos, lo que la convierte en una alternativa ideal para quienes buscan sabor sin complicaciones.

Una receta económica, rápida y sin conservantes

Preparar esta salsa en casa es muy sencillo. Con pocos ingredientes y la posibilidad de personalizarla con los condimentos que más te gusten, se transforma en una opción práctica y sabrosa. "Una vez que la pruebes, no vas a querer volver a la salsa de tomates que conseguís en el supermercado", aseguran los que ya la adoptaron como su preferida.

Ingredientes:

- 2 tomates perita maduros

- 1 cebolla chica

- Medio morrón

- 1 hoja de laurel

- Sal y pimienta a gusto

Paso a paso:

Lavar bien los tomates y realizarles un corte en cruz en la parte superior, apenas superficial, solo para marcar la piel.

Sumergirlos en agua caliente durante un minuto y retirar. La piel comenzará a desprenderse con facilidad, lo que facilita pelarlos sin esfuerzo.

Cortar los tomates pelados en trozos pequeños y reservar.

Lavar y cortar la cebolla y el morrón en tiras finas.

En una sartén, cocinar ambos vegetales a fuego suave con un poco de aceite y sal. Tapar para que se cocinen al vapor hasta que la cebolla esté transparente.

Agregar los tomates, la hoja de laurel, sal y pimienta. Dejar cocinar algunos minutos y ¡listo!

Esta salsa natural es ideal para acompañar pastas secas o rellenas, y puede completarse con una generosa porción de queso parmesano rallado.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Evitá dañar tu celular: esta es la peor hora para cargarlo

Evitá dañar tu celular: esta es la peor hora para cargarlo

Novedades en TikTok: así son las nuevas funciones de seguridad, bienestar y control creativo

Novedades en TikTok: así son las nuevas funciones de seguridad, bienestar y control creativo

Cuáles son tres signos del Horóscopo Chino que cerrarán un ciclo antes de fin de año

Cuáles son tres signos del Horóscopo Chino que cerrarán un ciclo antes de fin de año

Cómo comparar consumo y costos de la energía en el hogar mediante una aplicación

Cómo comparar consumo y costos de la energía en el hogar mediante una aplicación

Verde todo el año: las mejores plantas para el invierno en Tucumán

Verde todo el año: las mejores plantas para el invierno en Tucumán

Lo más popular
La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre
1

La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre

Sexualmente hablando: mujeres célibes
2

Sexualmente hablando: mujeres célibes

El caso Diego Fernández Lima: insólitas teorías del sospechoso
3

El caso Diego Fernández Lima: insólitas teorías del sospechoso

El loro superdotado y por qué tu charla con ChatGPT es un “truco de magia”
4

El loro superdotado y por qué tu charla con ChatGPT es un “truco de magia”

De Ancajuli a Brasil con una beca: es un orgullo para mi familia y para todo el cerro
5

De Ancajuli a Brasil con una beca: "es un orgullo para mi familia y para todo el cerro"

Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central
6

Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central

Más Noticias
Según la psicología, qué color prefieren las personas menos inteligentes

Según la psicología, qué color prefieren las personas menos inteligentes

La confesión del hermano de Diego Fernández, el joven que estuvo enterrado 40 años al lado de donde vivió Gustavo Cerati

La confesión del hermano de Diego Fernández, el joven que estuvo enterrado 40 años al lado de donde vivió Gustavo Cerati

Eligieron los mejores bares del mundo y hay un clásico de Argentina entre los 10 primeros

Eligieron los mejores bares del mundo y hay un clásico de Argentina entre los 10 primeros

El tiempo en Tucumán: mañanas frías y tardes cercanas a los 30 grados

El tiempo en Tucumán: mañanas frías y tardes cercanas a los 30 grados

De Ancajuli a Brasil con una beca: es un orgullo para mi familia y para todo el cerro

De Ancajuli a Brasil con una beca: "es un orgullo para mi familia y para todo el cerro"

Derecho de la UNT integra la IA a su oferta académica con dos nuevas diplomaturas

Derecho de la UNT integra la IA a su oferta académica con dos nuevas diplomaturas

Sexualmente hablando: mujeres célibes

Sexualmente hablando: mujeres célibes

Copenhagen Fashion Week: la ciudad más cool que apuesta por la moda sostenible

Copenhagen Fashion Week: la ciudad más cool que apuesta por la moda sostenible

Comentarios