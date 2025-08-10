Una receta fácil y saludable: cómo preparar una salsa natural para pastas en solo 20 minutos

Las pastas son una opción clásica a la hora de resolver una comida rápida o cocinar para muchas personas. Pero si querés darle un toque especial, existe una receta de salsa natural que podés preparar desde cero, sin necesidad de recurrir a productos enlatados o procesados.
Esta salsa casera no solo es deliciosa, sino también más saludable: no contiene azúcar, aditivos ni conservantes, y te permite controlar la cantidad de sal que agregás. Además, se cocina en apenas 20 minutos, lo que la convierte en una alternativa ideal para quienes buscan sabor sin complicaciones.
Una receta económica, rápida y sin conservantes
Preparar esta salsa en casa es muy sencillo. Con pocos ingredientes y la posibilidad de personalizarla con los condimentos que más te gusten, se transforma en una opción práctica y sabrosa. "Una vez que la pruebes, no vas a querer volver a la salsa de tomates que conseguís en el supermercado", aseguran los que ya la adoptaron como su preferida.
Ingredientes:
- 2 tomates perita maduros
- 1 cebolla chica
- Medio morrón
- 1 hoja de laurel
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso:
Lavar bien los tomates y realizarles un corte en cruz en la parte superior, apenas superficial, solo para marcar la piel.
Sumergirlos en agua caliente durante un minuto y retirar. La piel comenzará a desprenderse con facilidad, lo que facilita pelarlos sin esfuerzo.
Cortar los tomates pelados en trozos pequeños y reservar.
Lavar y cortar la cebolla y el morrón en tiras finas.
En una sartén, cocinar ambos vegetales a fuego suave con un poco de aceite y sal. Tapar para que se cocinen al vapor hasta que la cebolla esté transparente.
Agregar los tomates, la hoja de laurel, sal y pimienta. Dejar cocinar algunos minutos y ¡listo!
Esta salsa natural es ideal para acompañar pastas secas o rellenas, y puede completarse con una generosa porción de queso parmesano rallado.