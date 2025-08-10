Una receta fácil y saludable: cómo preparar una salsa natural para pastas en solo 20 minutos

Una receta económica, rápida y sin conservantes

Preparar esta salsa en casa es muy sencillo. Con pocos ingredientes y la posibilidad de personalizarla con los condimentos que más te gusten, se transforma en una opción práctica y sabrosa. "Una vez que la pruebes, no vas a querer volver a la salsa de tomates que conseguís en el supermercado", aseguran los que ya la adoptaron como su preferida.