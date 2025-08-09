Qué color de vela usar según tu petición espiritual y su significado

El fuego ha sido considerado desde siempre una manifestación divina. Su luz simboliza purificación, calma, protección y conexión con lo espiritual.
En muchas religiones, encender una vela al hacer una petición a Dios es un acto simbólico que representa nuestra fe y entrega.
La cera simboliza el cuerpo, la mecha la mente y la llama el espíritu. Observar cómo arde una vela puede ayudarnos a intuir la respuesta a nuestras intenciones.
Significado de los colores de las velas según la petición
Vela verde o azul
Ideales para pedir por la salud.
Vela rosa
Perfecta para peticiones de amor, sentimientos y relaciones.
Favorece la armonía en pareja o amistades.
Vela amarilla
Asociada a prosperidad, trabajo y éxito financiero.
Vela violeta
Ayuda a alejar personas o situaciones negativas.
Útil para superar depresión o pensamientos negativos.
Vela azul
Favorece la armonía en el hogar y la paz familiar.
Vela blanca
Puede sustituir cualquier color.
Representa pureza, fe y apertura espiritual.
Vela plateada
Protección contra enemigos, malas energías y envidia.
Cómo encender una vela para una petición espiritual
Antes de encenderla, colócala entre tus manos y concéntrate en tu intención.
Di con fe:
“Dios, con toda la fe y la humildad, te pido que por favor escuches esta petición”.
Enciéndela durante siete días. Puedes apagarla y volver a prenderla, siempre con la misma intención