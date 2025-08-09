 Qué color de vela usar según tu petición espiritual y su significado
Qué color de vela usar según tu petición espiritual y su significado

Descubre qué color de vela usar para pedir salud, amor, protección o prosperidad, y cómo encenderla para potenciar tu petición espiritual.

09 Agosto 2025

El fuego ha sido considerado desde siempre una manifestación divina. Su luz simboliza purificación, calma, protección y conexión con lo espiritual.

En muchas religiones, encender una vela al hacer una petición a Dios es un acto simbólico que representa nuestra fe y entrega.

La cera simboliza el cuerpo, la mecha la mente y la llama el espíritu. Observar cómo arde una vela puede ayudarnos a intuir la respuesta a nuestras intenciones.

Significado de los colores de las velas según la petición

Vela verde o azul

Ideales para pedir por la salud.

Vela rosa

Perfecta para peticiones de amor, sentimientos y relaciones.

Favorece la armonía en pareja o amistades.

Vela amarilla

Asociada a prosperidad, trabajo y éxito financiero.

Vela violeta

Ayuda a alejar personas o situaciones negativas.

Útil para superar depresión o pensamientos negativos.

Vela azul

Favorece la armonía en el hogar y la paz familiar.

Vela blanca

Puede sustituir cualquier color.

Representa pureza, fe y apertura espiritual.

Vela plateada

Protección contra enemigos, malas energías y envidia.

Cómo encender una vela para una petición espiritual

Antes de encenderla, colócala entre tus manos y concéntrate en tu intención.

Di con fe:

“Dios, con toda la fe y la humildad, te pido que por favor escuches esta petición”.

Enciéndela durante siete días. Puedes apagarla y volver a prenderla, siempre con la misma intención

