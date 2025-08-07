Un niño tucumano fue derivado al Hospital Garrahan por un diagnóstico complejo

El operativo se concretó en las últimas horas con un equipo especializado integrado por la doctora Patricia Villagra y los enfermeros Juan Heredia y Guadalupe Núñez. Desde la Dirección Provincial de Aeronáutica participaron el comandante Efraín Leccese y el copiloto José Bustos, quienes realizaron el vuelo de manera segura y eficiente.