 Un niño tucumano fue derivado al Hospital Garrahan por un diagnóstico complejo
El paciente tiene 10 años. Estaba internado en el Hospital del Niño Jesús con un diagnóstico de tumor de ganglios.

Hace 6 Min

Se realizó una nueva evacuación sanitaria aérea para garantizar atención de alta complejidad a un niño de 10 años. La derivación desde Tucumán fue posible gracias a la articulación entre distintas áreas del sistema de salud provincial.

El pequeño paciente, internado en el Hospital del Niño Jesús con un diagnóstico de tumor de ganglios, fue trasladado al Hospital Garrahan de Buenos Aires, donde continuará con su tratamiento en una institución de mayor complejidad.

El operativo se concretó en las últimas horas con un equipo especializado integrado por la doctora Patricia Villagra y los enfermeros Juan Heredia y Guadalupe Núñez. Desde la Dirección Provincial de Aeronáutica participaron el comandante Efraín Leccese y el copiloto José Bustos, quienes realizaron el vuelo de manera segura y eficiente.

“El paciente viajó estable, con buenos parámetros. Su presión arterial se mantuvo dentro de los valores normales para su edad, a pesar de su diagnóstico de base”, explicó Villagra, responsable médica del traslado.

Apoyo y seguimiento

Desde la División de Servicio Social del Ministerio de Salud se coordinó con el área homónima de la Representación Oficial del Gobierno de Tucumán en Capital Federal para dar seguimiento al caso, facilitar el acompañamiento del paciente y su familia, y gestionar alojamiento si fuera necesario.


