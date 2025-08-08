Lucas Upstein, un “Ángel caído” que sólo quiere hacer reír en el Virla

Un “Ángel caído” visitará esta noche, desde las 21, al Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), pero lejos de consideraciones románticas, filosóficas o religiosas, sólo buscará la diversión.
Con alas de cotillón a sus espaldas, Lucas Upstein anuncia su nuevo espectáculo, y en diálogo con LA GACETA le saca toda formalidad y lo jerarquiza al mismo tiempo: “soy un payaso, hago cosas para hacer reír a la gente porque la risa te pone en un lugar elevado de alguna manera, aunque no te exime de la posibilidad de equivocarte en el intento; es que soy un pelotudo con buenas intenciones”.
- ¿Cuál es el límite de tu humor?
- No lo sé, estoy escribiendo muchas cosas nuevas que apuntan más a lo tierno que a lo oscuro, sé que puedo salirme con la mía diciendo las peores cosas del mundo pero ahora quiero ver si puedo generando otras emociones. Mi límite no pasa por un tema sino por un matiz: como me aburre la idea de hacer siempre lo mismo en el escenario, sería repetirme.
- ¿El riesgo es caerse?
- Los comediantes estamos caminando sobre una cuerda floja constantemente haciendo equilibrio entre la moral y el humor; así como estamos de pie muchas veces, también nos caemos muchas veces, por eso el nombre del stand up. Es un show de aciertos y caídas constantes.
- Si hablás de un ángel, ¿cuáles son tus demonios?
- La ambición, querer más todo el tiempo, no bajarme en el aplauso ni conformarme con que algo haya funcionado... siempre estoy pensando en el próximo chiste, estoy en constante espacio de creatividad, lo que hace que a veces no esté del todo presente. Mi psicóloga me dijo que mi problema es que sobre pensaba todo, y le respondí: “puede ser, pero gracias a eso es que te pago a vos y pago el alquiler, así que mi ansiedad y yo vamos a seguir saliendo aunque sea una relación tóxica”.
- Un ángel se relaciona con algo bueno, ¿lo sos?
- No creo que sea una buena o una mala persona, es todo un gran equilibrio entre nuestras acciones. La gente que vea el show o me conozca va a hacer un balance entre todo lo que vea y escuche y reciba de mí como para tener una valoración. Hoy en día estoy bastante equilibrado, pero si me preguntás mañana por ahí te contesto otra cosa. Llevo 12 años tratando de hacer reír, afronto la idea de si puedo seguir haciéndolo en una hora y media renovando tema y no cayendo en tocar siempre los mismos. La comedia funciona por sorpresa.
- Se anuncia tu show como una experiencia catártica...
- Básicamente le estoy diciendo al publico: “ustedes y yo estamos en pareja hace muchos años, y los amo y no quiero que nos separemos. Les compré estas flores porque quería sorprenderlos y puede que las llevemos al cementerio donde están los familiares y después hay que pasar por el médico porque te encontraron un bulto” y así y así. No busco algo cómodo de escuchar aunque sea comedia.
- ¿De qué forma se enlaza con otros shows tuyos?
- No tiene nada que ver con otros shows, pero a la vez soy Lucas Upstein y me presento con mi nombre; el hilo conductor sigo siendo yo, con el factor común de la madurez (o en su intento).
- En muchos de tus espectáculos hay una referencia a la muerte; ¿te obsesiona?
- No tengo una obsesión con la muerte pero sí con el final y los finales, sea de la vida, de las relaciones, del mundo, etcétera. El final le da sentido a las cosas, y por eso hablo tanto de ellos; también me pregunto cuál es mi fin, tanto literal como metafórico, y como voy a acabar.
- ¿Cómo está el presente del stand up nacional?
- Lo veo bien para unos y mal para otros, estos años de redes sociales dieron una especie de entrenamiento muy grande al público, que ya sabe qué es el stand up y va a ver a los comediantes que les gustan. Con la crisis económica, el mango no sobra y cuando hay un puchito libre, poca gente se arriesga a ver a un desconocido. Incluso los más conocidos no la tenemos fácil y siempre se agradece cuando vienen a vernos. No creo que el género esté instaladísimo, pero sí que la gente sabe a lo que se enfrenta. Tiene mucho por crecer.
En Casa Barrio: humor y música con tucumanos
Una doble cartelera anuncia para hoy Casa Barrio (9 de Julio 1,032): a las 21 comenzará un show de stand up, con los monólogos de Lucas Valdes, Lorena Espeche, Emilia Orellana y Huerto Bravo Íñigo; seguido por música con Brian Garzón y Tirso Camandona.