Lucas Upstein, un “Ángel caído” que sólo quiere hacer reír en el Virla

- La ambición, querer más todo el tiempo, no bajarme en el aplauso ni conformarme con que algo haya funcionado... siempre estoy pensando en el próximo chiste, estoy en constante espacio de creatividad, lo que hace que a veces no esté del todo presente. Mi psicóloga me dijo que mi problema es que sobre pensaba todo, y le respondí: “puede ser, pero gracias a eso es que te pago a vos y pago el alquiler, así que mi ansiedad y yo vamos a seguir saliendo aunque sea una relación tóxica”.