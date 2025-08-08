Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Títeres: Festival Internacional Armando Díaz
Continúa la 14ª edición del Festival Internacional de Teatro para Niños Armando Díaz con la función del grupo titiritero La Pareja en la escuela Fray Cayetano Rodríguez (Belgrano 351, Tafí Viejo) de “Los tres cabellos de oro de Don Gruñón”, a las 9. Por la tarde, desde las 18.30 se presentará la obra de títeres “Teatrín Viajero, zapateo y zarandeo” en el Centro de Integración Comunitaria del barrio Vial III (Benigno Vallejo al 3.800) a cargo de la Compañía de Teatro de Títeres Chincho Poroto, de Catamarca y con entrada libre y gratuita. No se suspende por lluvia.
“Bajo el cielo de Madrid”: función en la Sociedad Italiana
La Casa de la Zarzuela presentará esta noche, desde las 21.30 su espectáculo de arte español “Bajo el cielo de Madrid”, en la Sociedad Italiana de Tucumán (24 de Septiembre 1.021), con la dirección de Ana María Ternavasio.
Jazz y funk: clásicos en el bar Papaya
El saxo de Maxi Lamadrid, la batería de Pablo Rueda y el bajo de Rony López se unirán en una improvisación sobre repertorio clásico del jazz y el funk desde las 21 en el Bar Papaya (Balcarce 527).
Ángela Leiva: nuevas canciones en su escala en el teatro Mercedes Sosa
“Mi voz para el mundo tour” es la gira que está realizando la cantautora Ángela Leiva, cuyo regreso a Tucumán la llevará hoy a las 21 al escenario del teatro Mercedes Sosa (San Martín 479). Con su nuevo espectáculo promete emocionar a sus seguidores con sus grandes éxitos y las versiones incluidas en su reciente álbum “15 Años”.
Ofrenda: encuentro en Casabarda
La segunda edición del ciclo Ofrenda tendrá lugar esta noche, desde las 21.30 en CasaBarda (Córdoba 284), con entrada libre y a la gorra para compartir arte, palabra, música y encuentros. Guillermo Montilla Santillán y Santiago Moreno abrirán la velada con “Teatro leído (y no tanto)”; seguidos de Liliana Massara, Natalia Trouvé y Daniel Abarracín con canciones, textos y poemas reunidos en “Tiempo, mujer y mundo”. Luego, Pilar Nadal, Montilla y Bardonuevo harán improvisaciones de música, danza y teatro en “Introvisantes”. El cierre será con guitarra libre y temas compartidos.
Voces de mujer: propuestas en distintos espacios
La cantante Mares y Océanos debutará esta noche desde las 21 como solista en La Gesta Cultural (zona Edet, sobre pasaje Río de Janeiro), en formato acústico. En Brotes (Santiago del Estero 179), Janni Valdez será la anfitriona del encuentro Las Pibas del Rock, con micrófono abierto para cantar temas de Fabiana Cantilo, Eruca Sativa, Marilina Bertoldi o Celeste Carballo o recitar poesía. Lo de la Paliza (Laprida 181), en tanto, recibirá la voz de Ana Marcilla en tangos y boleros, acompañada al piano por Francis Moreno y con la presencia como invitada de la cubana Maritere D’Bello.
CiTá Abasto de Cultura: “No mires”
El capítulo dos de “No mires. Historias en escena” tendrá lugar hoy desde las 21.30 en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), con la participación de Luciana Torres, Nicolás Bulzoni, Evaristo Moyano y Martín Landers, con la presencia especial de Pedro Noli y de Julián Marteau como invitados. En tanto, el Teatro Estable de la Provincia dirigido por Jorge Gutiérrez repondrá a partir de las 21, en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), la obra teatral de Peter Weiss “Marat-Sade”.
Folclore y tango: agenda en peñas
La Casa de Yamil (España 153) reservó su escenario desde las 21.30 a los hermanos Romina y Bruno Méndez, que serán acompañados por Conty Ponce de León y Alma 2. En El Cardón (Las Heras 50) se presentarán Los González, mientras que en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) estarán Diego Herrera, Rienda Suelta y Puesta a Punto. La Escondida (Miguel Lillo 234) será sede de un encuentro artístico entre tucumanos y cordobeses con la participación de La Copla, Q’Tono, María Vidala, El Ocaso, Martín Zanotti y Kumpay. En el universo del 2x4, Luis Diez y Luis Gómez Salas presentarán su show “Tango a tango” en En una Sola Mesa (Roca 177, Yerba Buena) desde las 22.
Rock: tributo a Babasónicos en el bar Irlanda
Las mejores canciones de Babasónicos serán interpretadas por Cleveland (Germán Lapaglia, Matías Morales, David Alejandro y Joaquín Casona), desde las 21.30 en el Bar Irlanda (Catamarca 380), con entrada libre.