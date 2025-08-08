Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Folclore y tango: agenda en peñas

La Casa de Yamil (España 153) reservó su escenario desde las 21.30 a los hermanos Romina y Bruno Méndez, que serán acompañados por Conty Ponce de León y Alma 2. En El Cardón (Las Heras 50) se presentarán Los González, mientras que en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) estarán Diego Herrera, Rienda Suelta y Puesta a Punto. La Escondida (Miguel Lillo 234) será sede de un encuentro artístico entre tucumanos y cordobeses con la participación de La Copla, Q’Tono, María Vidala, El Ocaso, Martín Zanotti y Kumpay. En el universo del 2x4, Luis Diez y Luis Gómez Salas presentarán su show “Tango a tango” en En una Sola Mesa (Roca 177, Yerba Buena) desde las 22.