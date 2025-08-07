Medina Sarmiento será Pantera en Corea del Sur y aumenta sus posibilidades de ir al Mundial

Nada impide que la ilusión se encienda con la convocatoria que recibió Julieta Medina Sarmiento. Daniel Castellani, entrenador en jefe de Las Panteras, decidió sumar a la tucumana a la gira por Corea del Sur, la principal antes del Mundial que se jugará en Tailandia desde el 22 de agosto, en reemplazo de la jugadora Bianca Farriol que sufrió una lesión.
Lo de la jugadora formada en Tucumán de Gimnasia es bastante particular. Medina Sarmiento estaba con todo listo para representar al país en los Juegos Panamericanos Juniors que comenzarán el fin de semana en Asunción, Paraguay. "Ya me habían dado el bolso con la ropa, con mi apellido, mi talle... todo. La lesión de Bianca fue una muy triste noticia. Fue todo de muy último momento ya que ella se estaba preparando para el Mundial, justamente, y yo para Asunción. Terminamos de entrenar un día y me llamó el técnico de la mayor. Yo venía entrenando con la mayor, intercalando con la U-23 que iba para Asunción", comentó la jugadora.
Si bien las 14 Panteras convocadas no tienen un lugar asegurado en el Mundial, son las que mayores chances tienen de jugarlo. Claro que la situación de la tucumana es distinta, pero la posibilidad está.
Medina Sarmiento, ganadora del premio LA GACETA en vóley en 2023, tiene apenas 16 años, juega en Tucumán de Gimnasia y tiene una altura de 1.97 metros. La Selección Argentina disputará el Korea Invitational 2025, un torneo internacional de altísimo nivel en la ciudad de Jinju, del 12 al 17 de agosto. Argentina se medirá ante las locales, Francia, Japón, Suecia y República Checa. La delegación partirá mañana rumbo a tierras asiáticas y Tucumán también estará representada por Nicole Pérez.