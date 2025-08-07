Medina Sarmiento será Pantera en Corea del Sur y aumenta sus posibilidades de ir al Mundial

Lo de la jugadora formada en Tucumán de Gimnasia es bastante particular. Medina Sarmiento estaba con todo listo para representar al país en los Juegos Panamericanos Juniors que comenzarán el fin de semana en Asunción, Paraguay. "Ya me habían dado el bolso con la ropa, con mi apellido, mi talle... todo. La lesión de Bianca fue una muy triste noticia. Fue todo de muy último momento ya que ella se estaba preparando para el Mundial, justamente, y yo para Asunción. Terminamos de entrenar un día y me llamó el técnico de la mayor. Yo venía entrenando con la mayor, intercalando con la U-23 que iba para Asunción", comentó la jugadora.