Los tucumanos pidieron trabajo y algo más a San Cayetano: "No solo es el santo del pan, sino también del corazón"
La tradicional festividad católica volvió a reunir a los fieles. “San Cayetano no es solo el santo del pan, sino también del corazón”, aseguró Cecilia Roldán, parte de la fundación Sueño, ubicada a metros del templo. Allí se vende comida y se entregan viandas a niños y adultos mayores y se brindan espacios de contención. Un resumen de los pedidos en una jornada como ayer.
