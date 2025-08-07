 Los tucumanos pidieron trabajo y algo más a San Cayetano: "No solo es el santo del pan, sino también del corazón"
Secciones
SociedadSOCIEDAD

Los tucumanos pidieron trabajo y algo más a San Cayetano: "No solo es el santo del pan, sino también del corazón"

La tradicional festividad católica volvió a reunir a los fieles. “San Cayetano no es solo el santo del pan, sino también del corazón”, aseguró Cecilia Roldán, parte de la fundación Sueño, ubicada a metros del templo. Allí se vende comida y se entregan viandas a niños y adultos mayores y se brindan espacios de contención. Un resumen de los pedidos en una jornada como ayer.

BENDICIÓN. Los creyentes hicieron fila para pedir y agradecer al santo del pan y el trabajo. LA GACETA/ FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Ariane Armas
Por Ariane Armas Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San Miguel de TucumánBarrio San CayetanoIglesia Católica
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Qué santos se celebran este 2 de agosto?

¿Qué santos se celebran este 2 de agosto?

Lo más popular
Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”
1

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación
2

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan
3

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

Negocios con 20 años de historia bajan las persianas por la caída de ventas en Yerba Buena
4

Negocios con 20 años de historia bajan las persianas por la caída de ventas en Yerba Buena

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país
5

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán
6

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

Más Noticias
Audiencia interrumpida: alarma y evacuación en el juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi

Audiencia interrumpida: alarma y evacuación en el juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi

La Anmat prohibió la venta de una marca dental que arrasaba en Instagram

La Anmat prohibió la venta de una marca dental que arrasaba en Instagram

Tragedia en un show de Damas Gratis en Colombia: violenta pelea dejó un muerto y cinco heridos

Tragedia en un show de Damas Gratis en Colombia: violenta pelea dejó un muerto y cinco heridos

“¿Sabés qué me gusta de vos?”: Moria Casán encaró y dejó sin palabras a Pergolini

“¿Sabés qué me gusta de vos?”: Moria Casán encaró y dejó sin palabras a Pergolini

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

El tiempo en Tucumán: se esperan lluvias débiles y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: se esperan lluvias débiles y el descenso de la temperatura

Con inglés, francés, italiano y más, arrancan los cursos de idiomas en Derecho de la UNT

Con inglés, francés, italiano y más, arrancan los cursos de idiomas en Derecho de la UNT

Comentarios