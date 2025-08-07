 La industria cayó 1,2% en junio, pero cerró el primer semestre con una mejora del 7,1%
La industria cayó 1,2% en junio, pero cerró el primer semestre con una mejora del 7,1%

En la comparación interanual , el sector registró una suba del 9,3%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que la producción industrial cayó en junio un 1,2% y en la comparación interanual registró una suba del 9,3%. El acumulado de enero-junio mostró un incremento de 7,1% respecto a igual período de 2024.

Según el informe del organismo, en el sexto mes del año 15 de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron subas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron subas en “Alimentos y bebidas”, 4,0%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 29,0%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 42,7%.

“Madera, papel, edición e impresión”, 14,4%; "Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 38,2%; “Maquinaria y equipo”, 17,3%; “Productos minerales no metálicos”, 19,7%; “Industrias metálicas básicas”, 7,1%; “Sustancias y productos químicos”, 2,7%; “Productos de caucho y plástico”, 10,3%.

“Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 5,7%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 3,8%; “Otro equipo de transporte”, 22,2%; “Productos de tabaco”, 31,3%; y “Productos textiles”, 2,8%. Por su parte, la división correspondiente a “Productos de metal” mostró una disminución de 5,8%.

Temas TucumánBuenos AiresLuis CaputoMarco LavagnaJavier MileiInstituto Nacional de Estadística y Censos Indec
