 Cómo comparar consumo y costos de la energía en el hogar mediante una aplicación
Secciones
SociedadActualidad

Cómo comparar consumo y costos de la energía en el hogar mediante una aplicación
Consumo.
Hace 3 Hs

En un contexto de ajuste de gastos y búsqueda de eficiencia, se presentó una aplicación web gratuita que permite comparar de forma simple y visual los costos del gas natural, la electricidad y el uso de garrafa.

La herramienta, llamada “El Ahorrador”, está diseñada para ayudar tanto a usuarios residenciales como a profesionales del sector a tomar decisiones informadas sobre su consumo energético. Con una interfaz intuitiva y accesible desde cualquier dispositivo, “El Ahorrador” busca convertirse en un aliado cotidiano para quienes desean optimizar sus recursos.

“Estamos convencidos de que ‘El Ahorrador’ será un recurso invaluable para nuestros usuarios y para el público en general. Nuestro objetivo es empoderar a las personas con información clara que les permita elegir la opción más conveniente”, destacó Verónica Argañaraz, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Naturgy Argentina.

¿Para quién está pensada esta app? La plataforma apunta a un público amplio, incluyendo:

- Gasistas matriculados, que podrán usarla como herramienta de apoyo para asesoramientos y cálculos.

- Clientes, para entender mejor su consumo y explorar alternativas.

- Usuarios residenciales, interesados en comparar opciones energéticas para su hogar.

- Consumidores en general, que buscan reducir sus gastos mensuales mediante una elección más eficiente.

Funcionalidades clave

- Comparación de costos: permite contrastar de forma sencilla los valores estimados entre gas natural, electricidad y garrafa.

- Simulación de consumo: los usuarios pueden estimar el uso de artefactos del hogar (como calefones, estufas o cocinas) para obtener una proyección más precisa.

- Visualización clara: los resultados se presentan en gráficos comprensibles, mostrando el costo en pesos y porcentajes.

- Resultados compartibles: permite enviar las comparaciones por WhatsApp u otros medios para facilitar su análisis en grupo.

La aplicación, lanzada por la distribuidora de gas natural, está disponible en formato web, lo que permite acceder desde celulares, tablets o computadoras sin necesidad de descarga.

Temas WhatsAppEnergíaDigital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cinco claves para saber cuándo alejarse de una relación que ya no funciona

Cinco claves para saber cuándo alejarse de una relación que ya no funciona

Verde todo el año: las mejores plantas para el invierno en Tucumán

Verde todo el año: las mejores plantas para el invierno en Tucumán

¿Se puede sahumar después del 1º de agosto o solo ese día? Lo que dicen las tradiciones andinas

¿Se puede sahumar después del 1º de agosto o solo ese día? Lo que dicen las tradiciones andinas

Test de personalidad que revelará tus metas y objetivos para el resto del año

Test de personalidad que revelará tus metas y objetivos para el resto del año

Chocotorta, el postre que nunca pasa de moda y que podés hacer en minutos

Chocotorta, el postre que nunca pasa de moda y que podés hacer en minutos

Lo más popular
Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”
1

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit
2

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca
3

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca

El discurso de Milei: faltó el ¡viva la libertad, carajo!
4

El discurso de Milei: faltó el ¡viva la libertad, carajo!

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno
5

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno

Las 5 claves de la semana: Milei se repone de la paliza en Diputados y Jaldo festeja
6

Las 5 claves de la semana: Milei se repone de la paliza en Diputados y Jaldo festeja

Más Noticias
Qué dijo el principal sospechoso tras el hallazgo del cadáver en la casa donde vivió Cerati

Qué dijo el principal sospechoso tras el hallazgo del cadáver en la casa donde vivió Cerati

Cáscaras de zanahoria en las ventanas: los beneficios que desconocías de este uso

Cáscaras de zanahoria en las ventanas: los beneficios que desconocías de este uso

Después del frío, Tucumán tendrá una semana con clima primaveral nuevamente

Después del frío, Tucumán tendrá una semana con clima primaveral nuevamente

Cuál es el tipo de alimento que mejora el dolor de rodilla y evita la artrosis

Cuál es el tipo de alimento que mejora el dolor de rodilla y evita la artrosis

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Comentarios