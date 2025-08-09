Cómo comparar consumo y costos de la energía en el hogar mediante una aplicación

En un contexto de ajuste de gastos y búsqueda de eficiencia, se presentó una aplicación web gratuita que permite comparar de forma simple y visual los costos del gas natural, la electricidad y el uso de garrafa.
La herramienta, llamada “El Ahorrador”, está diseñada para ayudar tanto a usuarios residenciales como a profesionales del sector a tomar decisiones informadas sobre su consumo energético. Con una interfaz intuitiva y accesible desde cualquier dispositivo, “El Ahorrador” busca convertirse en un aliado cotidiano para quienes desean optimizar sus recursos.
“Estamos convencidos de que ‘El Ahorrador’ será un recurso invaluable para nuestros usuarios y para el público en general. Nuestro objetivo es empoderar a las personas con información clara que les permita elegir la opción más conveniente”, destacó Verónica Argañaraz, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Naturgy Argentina.
¿Para quién está pensada esta app? La plataforma apunta a un público amplio, incluyendo:
- Gasistas matriculados, que podrán usarla como herramienta de apoyo para asesoramientos y cálculos.
- Clientes, para entender mejor su consumo y explorar alternativas.
- Usuarios residenciales, interesados en comparar opciones energéticas para su hogar.
- Consumidores en general, que buscan reducir sus gastos mensuales mediante una elección más eficiente.
Funcionalidades clave
- Comparación de costos: permite contrastar de forma sencilla los valores estimados entre gas natural, electricidad y garrafa.
- Simulación de consumo: los usuarios pueden estimar el uso de artefactos del hogar (como calefones, estufas o cocinas) para obtener una proyección más precisa.
- Visualización clara: los resultados se presentan en gráficos comprensibles, mostrando el costo en pesos y porcentajes.
- Resultados compartibles: permite enviar las comparaciones por WhatsApp u otros medios para facilitar su análisis en grupo.
La aplicación, lanzada por la distribuidora de gas natural, está disponible en formato web, lo que permite acceder desde celulares, tablets o computadoras sin necesidad de descarga.