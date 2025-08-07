 Mirá “Fuerte al medio”: el nuevo programa deportivo de LA GACETA
Mirá “Fuerte al medio”: el nuevo programa deportivo de LA GACETA

Se emite todos los jueves de 14 a 15 por LG Play, Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow, nuestra web y el canal oficial de YouTube de nuestro diario.

Hace 1 Hs

“Fuerte al medio” propone una manera distinta de vivir la actualidad deportiva. Un formato que no grita, que no repite fórmulas, que no llena el aire con lugares comunes. La idea es hablar de lo que pasa en las canchas, claro; pero también de lo que pasa alrededor: de los clubes, de los protagonistas, de las pasiones, de los dilemas y de todo lo que el deporte moviliza en nuestra provincia y más allá.

A partir de las 14, “Fuerte al medio”, la nueva propuesta deportivo de LA GACETA, se emitirá en vivo por LG Play, por Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow y el canal de YouTube de nuestro diario.

En un momento en el que la información abunda pero muchas veces no conecta, “Fuerte al medio” busca ser una alternativa. Un espacio de conversación genuina, en el que no se subestima, no se apura, ni mucho menos se impone. Un lugar en el que el deporte se piensa, se disfruta y se comparte.

