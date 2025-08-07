La pesadilla de Darío Benedetto en Newell’s: se volvió a lesionar y se perdería el clásico

Según trascendió, “Pipa” sintió una molestia en un aductor durante la práctica de este miércoles en el predio de Bella Vista, y no pudo terminar el entrenamiento. A pesar de que todavía no hay parte médico oficial, todo apunta a que se trataría de un desgarro, lo que también lo dejaría afuera del clásico frente a Rosario Central del 23 de agosto, en el Gigante de Arroyito.