La pesadilla de Darío Benedetto en Newell’s: se volvió a lesionar y se perdería el clásico

Darío Benedetto todavía no pudo ponerse la camiseta de Newell’s en un partido oficial y la espera parece que se va a seguir estirando. Justo cuando se perfilaba para hacer su debut este viernes, en el Coloso Marcelo Bielsa frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, el delantero volvió a lesionarse y quedó descartado.
Según trascendió, “Pipa” sintió una molestia en un aductor durante la práctica de este miércoles en el predio de Bella Vista, y no pudo terminar el entrenamiento. A pesar de que todavía no hay parte médico oficial, todo apunta a que se trataría de un desgarro, lo que también lo dejaría afuera del clásico frente a Rosario Central del 23 de agosto, en el Gigante de Arroyito.
La situación genera preocupación en el cuerpo técnico comandado por Cristian Fabbiani, que había adelantado en entrevistas que Benedetto sería titular ante el “Ferroviario”. De hecho, el equipo había trabajado en una variante táctica para jugar con doble nueve, con el ex Boca acompañado por Carlos “Cocoliso” González. Pero todo eso quedó descartado: el delantero de 35 años volvió a resentirse justo cuando parecía haber superado la molestia muscular que arrastraba desde la pretemporada.
El único antecedente con la camiseta de Newell’s fue en el amistoso frente a Mazatlán, en la gira por México. Ese día jugó apenas 30 minutos y pidió el cambio. Desde entonces, nunca más pudo sumar minutos: se perdió los tres primeros partidos del torneo Clausura (ante Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi), y tampoco será parte del equipo este viernes.
Esta nueva lesión representa un nuevo golpe para el equipo leproso, que en este segundo semestre ya tuvo que lidiar con la inesperada salida de Keylor Navas. Benedetto llegó desde Olimpia de Paraguay, donde tampoco pudo sumar rodaje ni goles, por distintas lesiones musculares.
La seguidilla de contratiempos físicos también estira su sequía goleadora, que ya lleva más de un año y medio. En Rosario, los hinchas esperaban que este fuera su momento. Pero por ahora, su estreno tendrá que seguir esperando.
Newell’s no logra tener paz y, con la cuarta fecha del Clausura a la vuelta de la esquina, otra vez deberá reacomodarse sobre la marcha. Mientras tanto, el debut de Benedetto sigue siendo una incógnita.