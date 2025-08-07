NickiMinajChallenge: el peligroso reto por el que una influencer se lesionó la columna

La mujer había intentado complejizar aún más la pose de Minaj. Porque, si bien la cantante se sentaba sobre un pie con stilettos, Barutkina se animó a subirse a la mesada de su cocina y, encima, poner un tarro de proteínas para lograr más altura. Pero cuando intentó pararse sobre el cilindro, el peso la venció y no logró mantenerse de pie, golpeándose la espalda en el suelo.