NickiMinajChallenge: el peligroso reto por el que una influencer se lesionó la columna

Las redes sociales no tienen filtro. Miles de usuarios de todo el mundo viralizan cada día un número incontable de producciones de origen incierto. Los retos o challenges se convirtieron en el aspecto más polémico de Facebook, Instagram y TikTok. Los usuarios repiten cualquier desafío sin medir las consecuencias. Así fue como una influencer rusa terminó por lesionarse la columna por intentar imitar una postura de Nicki Minaj.
“High School” es la canción de Nicki Minaj de la cual salió el nuevo reto viral. Pese a que su lanzamiento fue hace más de 10 años, una pose del video musical fue retomada por los tiktokers. Por eso cientos de mujeres intentaron imitar la compleja pose de la artista: sentarse en cuclillas usando stilettos con tacos que pueden ser peligrosos, incluso sin intentar posturas enredadas.
Quién es la influencer que se lesionó la columna por el Nicki Minaj Challenge
Los seguidores son el estándar que mide el éxito o fracaso de un perfil en redes sociales. Con tal de ganar algunos followers, los influencers y también personas comunes, intentan los retos más descabellados. Así fue como Mariana Barutkina se lastimó la columna vertebral al intentar hacer equilibrio en un pie.
Barutkina tiene 32 años, es rusa y hace poco tiempo había empezado a subir contenido a redes sociales. Su perfil se orientaba al lifestyle: mostrar pequeñas partes de su vida y sus modos de vivirla. Pero hace algunas semanas, quedó con problemas de movilidad por el accidentado challenge.
La mujer había intentado complejizar aún más la pose de Minaj. Porque, si bien la cantante se sentaba sobre un pie con stilettos, Barutkina se animó a subirse a la mesada de su cocina y, encima, poner un tarro de proteínas para lograr más altura. Pero cuando intentó pararse sobre el cilindro, el peso la venció y no logró mantenerse de pie, golpeándose la espalda en el suelo.
“Decidí empezar un blog, mi primera sesión de contenido y estoy aquí, saliendo del médico con el diagnóstico de fractura por compresión-flexión en la vértebra T9”, escribió en su cuenta de Instagram. Pero, lejos de aprender la lección, utilizó el accidente a su favor y prometió seguir creando contenido y contando su evolución pese al golpe.