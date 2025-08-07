 #NickiMinajChallenge: el peligroso reto por el que una influencer se lesionó la columna
Secciones
SociedadEn las redes

#NickiMinajChallenge: el peligroso reto por el que una influencer se lesionó la columna

Los desafíos virales se convirtieron en un peligro tanto para niños como para adultos. Todo vale al momento de incrementar las estadísticas de cada perfil en las redes.

Hace 8 Min

Las redes sociales no tienen filtro. Miles de usuarios de todo el mundo viralizan cada día un número incontable de producciones de origen incierto. Los retos o challenges se convirtieron en el aspecto más polémico de Facebook, Instagram y TikTok. Los usuarios repiten cualquier desafío sin medir las consecuencias. Así fue como una influencer rusa terminó por lesionarse la columna por intentar imitar una postura de Nicki Minaj.

Qué hay detrás del "aura farming", el término que nació con el baile viral de un niño

Qué hay detrás del aura farming, el término que nació con el baile viral de un niño

“High School” es la canción de Nicki Minaj de la cual salió el nuevo reto viral. Pese a que su lanzamiento fue hace más de 10 años, una pose del video musical fue retomada por los tiktokers. Por eso cientos de mujeres intentaron imitar la compleja pose de la artista: sentarse en cuclillas usando stilettos con tacos que pueden ser peligrosos, incluso sin intentar posturas enredadas.

Quién es la influencer que se lesionó la columna por el Nicki Minaj Challenge

Los seguidores son el estándar que mide el éxito o fracaso de un perfil en redes sociales. Con tal de ganar algunos followers, los influencers y también personas comunes, intentan los retos más descabellados. Así fue como Mariana Barutkina se lastimó la columna vertebral al intentar hacer equilibrio en un pie.

Barutkina tiene 32 años, es rusa y hace poco tiempo había empezado a subir contenido a redes sociales. Su perfil se orientaba al lifestyle: mostrar pequeñas partes de su vida y sus modos de vivirla. Pero hace algunas semanas, quedó con problemas de movilidad por el accidentado challenge.

La mujer había intentado complejizar aún más la pose de Minaj. Porque, si bien la cantante se sentaba sobre un pie con stilettos, Barutkina se animó a subirse a la mesada de su cocina y, encima, poner un tarro de proteínas para lograr más altura. Pero cuando intentó pararse sobre el cilindro, el peso la venció y no logró mantenerse de pie, golpeándose la espalda en el suelo.

“Decidí empezar un blog, mi primera sesión de contenido y estoy aquí, saliendo del médico con el diagnóstico de fractura por compresión-flexión en la vértebra T9”, escribió en su cuenta de Instagram. Pero, lejos de aprender la lección, utilizó el accidente a su favor y prometió seguir creando contenido y contando su evolución pese al golpe.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”
1

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación
2

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan
3

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán
4

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”
5

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”

Derrota del Gobierno en Diputados: qué decretos cayeron y qué se viene en el Senado
6

Derrota del Gobierno en Diputados: qué decretos cayeron y qué se viene en el Senado

Más Noticias
La Anmat prohibió la venta de una marca dental que arrasaba en Instagram

La Anmat prohibió la venta de una marca dental que arrasaba en Instagram

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

El tiempo en Tucumán: se esperan lluvias débiles y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: se esperan lluvias débiles y el descenso de la temperatura

Más de 50 universidades del país inician el semestre con un paro docente de una semana

Más de 50 universidades del país inician el semestre con un paro docente de una semana

Con inglés, francés, italiano y más, arrancan los cursos de idiomas en Derecho de la UNT

Con inglés, francés, italiano y más, arrancan los cursos de idiomas en Derecho de la UNT

Con una Beca Fulbright, cuatro teachers tucumanas se perfeccionarán en EE.UU.

Con una Beca Fulbright, cuatro "teachers" tucumanas se perfeccionarán en EE.UU.

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

Comentarios