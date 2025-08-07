Negocios con 20 años de historia bajan las persianas por la caída de ventas en Yerba Buena

En una entrevista concedida a LA GACETA Central, el matutino de LG Play, el referente empresarial exteriorizó la preocupación general de los comerciantes por la fuerte caída de las ventas en todos los rubros que promedia el 30% de baja, según sus cálculos. Más inquietante es el dato que maneja la cámara respecto del impacto del freno de la actividad en los negocios: de los 360 socios con que cuenta, una docena quedaron en el camino en el último mes, porque tuvieron que bajar las persianas, ya que los números no le cierran. “Y hablo de comercios con 15 a 20 años de antigüedad, tradicionales en la zona”, completó. “Esto no se veía antes. Muchos comercios tuvieron que cerrar porque no pueden pagar los alquileres, porque, si bien hay intención de compra, la gente no tiene el poder adquisitivo necesario para concretarla. Todos priorizan el consumo alimenticio, las necesidades básicas; hoy vivir dignamente es caro”, remarcó Lamontanaro. Esto, a su criterio, se comprueba cuando se intentan hacer operaciones y el margen de las tarjetas de crédito es insuficiente o no califican para un préstamo personal de consumo.