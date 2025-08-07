 Ex chofer del abogado Gustavo Morales, condenado por falso testimonio reiterado
Ex chofer del abogado Gustavo Morales, condenado por falso testimonio reiterado

Raúl Roberto Aniquín fue sentenciado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional. Actuó como testigo "comodín" en varias causas.

Raúl Roberto Aniquín (68 años), ex chofer del abogado Gustavo Morales, fue condenado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional, además de la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el doble de ese tiempo. 

La condena se dictó tras un juicio abreviado en el que Aniquín fue hallado culpable del delito de falso testimonio reiterado en perjuicio de la administración pública.

La Unidad Especializada de Delitos Complejos del Ministerio Fiscal (MPF) lo acusó de haber actuado como testigo "comodín" en múltiples causas defendidas por el abogado Morales, quien ya fue condenado previamente a tres años de prisión de ejecución condicional.

Según la acusación, Aniquín prestó falso testimonio en al menos tres ocasiones: el 12 de mayo de 2021, el 6 y 27 de abril de 2022 y el 4 de agosto de 2023. 

La auxiliar de fiscal Brenda Deroy, siguiendo instrucciones de la titular de la Unidad Especializada, Mariana Rivadeneira, presentó las pruebas sobre cómo Morales ofrecía a Aniquín como testigo en diferentes legajos, incluyendo una causa por instigación pública.

El convenio de juicio abreviado, que fue convalidado por el juez interviniente, estableció la pena y la inhabilitación para Aniquín, luego de que este reconociera su responsabilidad y aceptara la sanción propuesta.

