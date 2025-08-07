 En Villa Amalia denuncian pérdidas de agua y calles intransitables: “Pagamos por un servicio que no tenemos”
En Villa Amalia denuncian pérdidas de agua y calles intransitables: “Pagamos por un servicio que no tenemos”

Vecinos reclaman respuestas urgentes a la SAT por problemas que afectan a más de 60 familias en varias cuadras del barrio.

Hace 2 Hs

En Villa Amalia, vecinos de calle Mariano Moreno al 1.700 -y de tramos aledaños- vienen soportando desde hace tiempo un deterioro cada vez más profundo del entorno del barrio. A pesar de los múltiples reclamos realizados a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), aseguran no haber recibido soluciones concretas.

“Esto es de todos los días. Si bien hoy lloviznó, el agua que ven en la calle no es de ahora: esto es constante”, dicen las personas del lugar. Las pérdidas de agua, combinadas con el mal estado del pavimento, convirtieron a la zona en un terreno prácticamente intransitable.

Marisa, una vecina que inició el reclamo comunicándose con LA GACETA, contó que el problema abarca al menos seis cuadras: “Esto viene desde la altura de Mariano Moreno al 1.400, y se repite en el 1.700 y 1.800. Son roturas de cañerías que provocan acumulación de agua, los pozos se hacen cada vez más profundos y las calles se rompen”.

Según denunciaron, los reclamos formales ya suman varios, pero las respuestas siguen sin aparecer. “Hice dos reclamos el año pasado y tres este año. Siempre me asignan el mismo número, como si ni siquiera registraran los nuevos. Cuando veo un camión de la SAT y les hablo, me dicen que mi caso no figura en la lista. ¿Entonces para qué pagamos el agua?”, se quejó otro vecino.

captura de video

Una de las vecinas, Fátima, relató una situación alarmante: “Me caí cruzando la calle y golpeé la cabeza contra el cordón. Podría haber sido peor. Gracias a Dios estoy viva. Pero esto es peligroso para cualquiera, sobre todo para las personas mayores. Además de las pérdidas cloacales y de agua potable, no tenemos presión en las casas. En verano fue desesperante”.

El grupo estima que hay entre 60 y 100 familias afectadas, muchas de las cuales ya presentaron reclamos formales con documentación respaldatoria. “Como ciudadanos tenemos la obligación de pagar impuestos y servicios, pero también el derecho a vivir en condiciones dignas. Esto no puede seguir así”, concluyeron.

