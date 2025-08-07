En Villa Amalia denuncian pérdidas de agua y calles intransitables: “Pagamos por un servicio que no tenemos”

Una de las vecinas, Fátima, relató una situación alarmante: “Me caí cruzando la calle y golpeé la cabeza contra el cordón. Podría haber sido peor. Gracias a Dios estoy viva. Pero esto es peligroso para cualquiera, sobre todo para las personas mayores. Además de las pérdidas cloacales y de agua potable, no tenemos presión en las casas. En verano fue desesperante”.