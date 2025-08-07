Otra vez Wilton Sampaio: el árbitro más cuestionado por River estará en la ida frente a Libertad

Wilton Sampaio, el árbitro brasileño que quedó marcado en la memoria de River por su actuación en la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores 2019 contra Boca, fue designado para impartir justicia en el duelo de ida de octavos de final frente a Libertad. El encuentro se jugará el jueves 14 de agosto por la noche, en Paraguay, y la noticia no pasó desapercibida en Núñez.
A cinco años de aquel Superclásico en La Bombonera, que terminó con un triunfo 1-0 de Boca pero con River avanzando a la final gracias al 2-0 en la ida, la figura de Sampaio vuelve a generar ruido. Su actuación en ese partido fue duramente cuestionada por Marcelo Gallardo, que lo encaró apenas finalizó el encuentro y lo calificó de forma directa: “Usted, lamentable”.
El fastidio del DT no fue aislado. En su análisis post partido, varios medios y especialistas en arbitraje apuntaron al pobre desempeño del brasileño. El periodista Jorge Mario Trasmonte, por ejemplo, contabilizó 27 faltas sancionadas en contra de River, de las cuales 15 habrían sido mal cobradas, incluyendo la que derivó en el gol de Jan Hurtado. Otras cuatro dejaron dudas y sólo ocho fueron consideradas bien sancionadas.
Días después, en conferencia de prensa, Gallardo no bajó el tono: habló de “decisiones escandalosas” que, según él, condicionaron el desarrollo del juego. “Los jugadores también sintieron la impotencia de no poder salir de esas decisiones que imponían”, había declarado en ese momento.
Ahora, la historia vuelve a cruzar los caminos. Sampaio estará al frente del partido de ida ante Libertad en La Huerta, con una terna arbitral íntegramente brasileña: Rodrigo Correa (también presente en 2019) y Bruno Boschilia como asistentes, Paulo Zanovelli como cuarto árbitro, y en el VAR estarán Rodolpho Toski y Rodrigo Nunes.
River llega enfocado en la Libertadores, su gran objetivo de acá a fin de año, y esta designación reaviva un antecedente que aún incomoda. El recuerdo del 2019 sigue latente, y aunque el contexto sea otro, ya saben que no será un detalle menor tener otra vez a Sampaio en cancha.