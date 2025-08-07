Otra vez Wilton Sampaio: el árbitro más cuestionado por River estará en la ida frente a Libertad

Wilton Sampaio, el árbitro brasileño que quedó marcado en la memoria de River por su actuación en la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores 2019 contra Boca, fue designado para impartir justicia en el duelo de ida de octavos de final frente a Libertad. El encuentro se jugará el jueves 14 de agosto por la noche, en Paraguay, y la noticia no pasó desapercibida en Núñez.