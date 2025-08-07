¿A qué se dedica hoy Verónica Varano? Su nueva vida alejada de la televisión

Inició su carrera en los 90. Hizo cine, teatro, televisión, ficción y también se animó a la conducción. Participó de realities, de videos musicales y de programas de life style. Pero de un día para el otro, Verónica Varano se retiró de las pantallas para emprender una vida alejada de los medios televisivos.
Tiene 59 años y tres hijos. Logró cumplir con su meta de terminar una carrera universitaria y sigue proyectándose a futuro. Tiene en mente emprender con su actual pareja, Gustavo Bermúdez, y continuar con su estilo de vida zen como instructora de una antigua disciplina hindú.
La nueva vida de Verónica Varano fuera de las pantallas
Con solo ocho años hizo su primera aparición de relevancia en el cine argentino. Participó, junto a figuras como Susana Giménez y Carlos Monzón, de la película “La Mary” en 1974. Pero su familia decidió preservar su infancia, razón por la que reapareció en las pantallas más de 15 años después, en 1990, ya con 24 años.
Participó también de éxitos como “Grande Pa” y fue la figura principal de videos musicales de “Banana” Pueyrredón, Los Nocheros y Luis Miguel. Fue también una de las conductoras más reconocidas del canal Utilísima Satelital, donde condujo “Mi bebé” por más de 10 años.
Ya en su quinta década de vida, Varano dio un giro que la llevó al ámbito de la psicología. En la Universidad de Belgrano se recibió de licenciada y, paralelamente se dedicó a yoga y a pilates, disciplinas en las que se desempeña como instructora. Sus redes son su fuente de difusión. En su canal de Instagram cuenta con más de 194.000 seguidores.
Pero Varano sigue coqueteando con las apariciones esporádicas en la ficción. Este año saldrá por la pantalla chica la última serie en la que trabajó. Se trata de “Mejores enemigas”, una producción de Disney para jóvenes adolescentes. Incluso en su perfil de redes sociales dejó su contacto para eventuales contrataciones.