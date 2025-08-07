¿A qué se dedica hoy Verónica Varano? Su nueva vida alejada de la televisión

Ya en su quinta década de vida, Varano dio un giro que la llevó al ámbito de la psicología. En la Universidad de Belgrano se recibió de licenciada y, paralelamente se dedicó a yoga y a pilates, disciplinas en las que se desempeña como instructora. Sus redes son su fuente de difusión. En su canal de Instagram cuenta con más de 194.000 seguidores.